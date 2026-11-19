19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря решениям первого ВНС 30 лет назад сегодня мы можем говорить о рекордном урожае и росте экспорта. Таким мнением во время Единого дня информирования в Банке развития поделился председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА."Если вспомнить историю и первое ВНС, когда страна действительно стояла у края пропасти, когда был тотальный дефицит и галопирующая инфляция, решения, принятые тогда на ВНС, во многом позволяют нам сейчас обсуждать рекордный урожай хлеба, который собрала наша страна в этом году, обеспечение продовольственной безопасности, постоянный рост экспорта продукции сельского хозяйства", - сказал Владимир Караник.Эта тенденция должна сохраняться, считает Караник, основная задача - поработать над снижением затрат, повышением технологической дисциплины, как этого требует глава государства. "Мы можем больше. Только нужно собраться и навести порядок. Беларусь на 95% обеспечивает себя продовольствием, и это позволяет нам спокойно, с оптимизмом смотреть в будущее", - сказал руководитель НАН Беларуси.Он также подчеркнул, что финансовые организации должны поддерживать все направления научной, научно-технической и инновационной деятельности, такие как фундаментальная и прикладная науки. Для этого созданы хорошие механизмы. Реализация инновационных проектов в большинстве случаев сопровождается поддержкой финансовых институтов."Мы стремимся к тому, чтобы реальный сектор экономики как можно больше инвестировал в исследования и разработки, чтобы научное развитие страны было не только задачей государства, но и предприятий реального сектора экономики. Обсуждаем с банковским сектором, каким образом будут разработаны дополнительные финансовые инструменты, которые позволят более эффективно и быстро внедрять научные разработки в практическую деятельность наших предприятий", - подытожил Владимир Караник.-0-