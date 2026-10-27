Решение о месте сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов будет принято после госэкспертизы

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о месте сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов будет принято после государственной экспертизы и рассмотрения документов специальной комиссией. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики Денис Мороз на полях Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.



"Сооружение пункта захоронения радиоактивных отходов - достаточно сложный многоступенчатый процесс. Для начала нужно было исследовать всю территорию нашей страны, определить наиболее потенциально приемлемые площадки. Мы провели процедуру отбора и остановились на трех наиболее перспективных площадках. Разработана предпроектная документация и проведены общественные обсуждения с населением в каждом из районов. Сейчас результаты этих обсуждений обобщаются, и в ноябре мы планируем податься на государственную экспертизу. После этого документы будут внесены в специально созданную комиссию для определения окончательного места для сооружения соответствующего объекта", - сказал Денис Мороз.



Для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов рассматриваются три альтернативные площадки: Хойникский район (Гомельская область), Островецкий район (Гродненская область) и Мстиславский район (Могилевская область).



Сегодня в Минском международном выставочном центре начал работу XXX Белорусский энергетический и экологический форум. Четыре дня будут посвящены современным энергетическим технологиям, международному сотрудничеству, научным разработкам и практическим решениям для отрасли. Главное событие первого дня - пленарная сессия "Развивая энергетику - развиваем экономику" с участием представителей энергетических ведомств зарубежных государств и международных организаций. Искусственный интеллект и цифровизация энергетики, развитие электротранспорта, модернизация электросетей, энергоэффективность, энергетическая безопасность и подготовка инженерных кадров - эти и другие темы объединят деловую программу форума. Также запланированы международные переговоры и подписание документов о сотрудничестве, отраслевые конференции, встречи с экспертами, конкурс стартапов Startup ENERGY - 2026, чемпионат монтажников и профессиональные соревнования.-0-