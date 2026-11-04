"Решение наиболее сложных задач": в Беларуси стартовал оперативный сбор руководящего состава Вооруженных Сил

Виктор Хренин подчеркнул, что с учетом вышесказанного в рамках первого этапа оперативного сбора будут проведены показные занятия. "На подготовленных учебных местах вас ознакомят с современными подходами к обучению войск на основе анализа опыта современных военных конфликтов. Кроме того, будут продемонстрированы стоящие на вооружении беспилотные летательные аппараты и средства противодействия им. Среди них не только заводские варианты, но и так называемые авторские разработки, созданные руками самих военнослужащих. Настоятельно рекомендую всем присутствующим внимательно изучить предлагаемые подходы к обучению войск и внедрить их в практику подготовки в новом учебном году", - сделал акцент он.

4 ноября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал оперативный сбор с руководящим составом Вооруженных Сил на 227-м общевойсковом полигоне. Сбор будет проходить 4-5 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.По словам министра обороны Беларуси генерала-лейтенанта Виктор Хренина, оперативный сбор является неотъемлемой частью системы обучения. Он позволяет подвести итоги учебного года, обсудить основные направления развития теории военного искусства и преломить их на практику. "В рамках сбора вам будут даны рекомендации по решению наиболее сложных задач подготовки войск. Современные тенденции развития средств вооруженной борьбы показывают активное внедрение новых технологий, позволяющих вести бесконтактные боевые действия с применением различных инноваций как для ведения разведки, нанесения огневого поражения, так и в интересах перемещения людских и материальных ресурсов. Здесь же вопросы подготовки к применению общевойсковых подразделений, подразделений разведки, связи, тылового и технического обеспечения, мобильных огневых групп, в том числе при повсеместном использовании беспилотных авиационных комплексов и роботизированных платформ", - обратил внимание министр обороны./Будет дополнено/.-0-