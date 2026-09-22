Регистрируйся - получай бонус. Беларусбанк дарит всем пользователям онлайн-банка комплименты 

Беларусбанк продолжает развитие цифровых сервисов и расширяет возможности нового онлайн-банка Belarusbank. Банк ценит доверие своих клиентов и стремится предлагать решения, которые делают использование сервисов более удобным и выгодным. Всем пользователям нового онлайн-банка Беларусбанк дарит специальный комплимент.
Комплимент предоставляется с 15 сентября всем пользователям онлайн-банка Belarusbank вне зависимости от даты авторизации. Воспользоваться специальными предложениями от следующих партнеров можно десять раз:
- edostavka.by - скидка 15% на все неакционные товары;
- emall.by - скидка 15% на все неакционные товары;
- 21vek.by - скидка до 30% на выделенный ассортимент;
- АЗС А-100 - скидка 25% на бесконтактную мойку или автоматическую (портальную) мойку;
- KFC - скидка 40% на комбо в мобильном приложении;
- MILE - скидка 10% на освещение для дома;
- Три цены - скидка 15% на чек от 30 BYN;
- Яндекс - подписка на 60 дней Плюса;
- Онлайн-кинотеатр Okko - месяц подписки на сервис;
- ЛУЧ - скидка 10%.
Ссылка на комплимент доступна в разделе "Уведомления" в онлайн-банке.
Воспользоваться специальными предложениями от edostavka.by, emall.by и KFC можно до 31.10.2026г., у остальных партнеров - до 31.12.2026г.
Новый онлайн банк Belarusbank объединяет современные технологии, расширенные возможности управления финансами и обновленный интерфейс. Банк последовательно развивает цифровые сервисы, чтобы обеспечить клиентам удобный и комфортный доступ к банковским услугам в режиме 24/7.