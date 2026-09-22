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Регистрируйся - получай бонус. Беларусбанк дарит всем пользователям онлайн-банка комплименты 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
22 сентября 2026, 09:00

Регистрируйся - получай бонус. Беларусбанк дарит всем пользователям онлайн-банка комплименты 

Беларусбанк продолжает развитие цифровых сервисов и расширяет возможности нового онлайн-банка Belarusbank. Банк ценит доверие своих клиентов и стремится предлагать решения, которые делают использование сервисов более удобным и выгодным. Всем пользователям нового онлайн-банка Беларусбанк дарит специальный комплимент. 

Комплимент предоставляется с 15 сентября всем пользователям онлайн-банка Belarusbank вне зависимости от даты авторизации. Воспользоваться специальными предложениями от следующих партнеров можно десять раз
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  • Онлайн-кинотеатр Okko - месяц подписки на сервис;
  • ЛУЧ - скидка 10%.
Ссылка на комплимент доступна в разделе "Уведомления" в онлайн-банке. 

Воспользоваться специальными предложениями от edostavka.by, emall.by и KFC можно до 31.10.2026г., у остальных партнеров - до 31.12.2026г. 

Новый онлайн банк Belarusbank объединяет современные технологии, расширенные возможности управления финансами и обновленный интерфейс. Банк последовательно развивает цифровые сервисы, чтобы обеспечить клиентам удобный и комфортный доступ к банковским услугам в режиме 24/7.

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