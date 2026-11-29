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"Если ребенок простудился и болеет до пяти дней, то нет необходимости подтверждения врача на допуск обратно в коллектив сверстников в детский сад или учреждение образования", - подчеркнул Александр Кадлубай.
Такое решение действует далеко не первый месяц. "Оно было принято, чтобы не перегружать учреждения здравоохранения. Это разумно. Мама может оставить ребенка с легкой простудой дома, подлечить его, чтобы болезнь не развилась и он не заразил кого-то в детском коллективе", - рассказали в Министерстве образования.-0-
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