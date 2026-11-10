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Реальные цели вместо "фейерверка безумных идей". Вспоминаем ключевые решения IV ВНС

Опубликовано:

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Общество
10 ноября 2026, 11:24

Реальные цели вместо "фейерверка безумных идей". Вспоминаем ключевые решения IV ВНС

Новости темы "30 фактов о ВНС"
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертое Всебелорусское народное собрание прошло 6-7 декабря 2010 года под лозунгом "Наш исторический выбор - независимая, сильная и процветающая Беларусь!". Делегаты собрания одобрили Программу социально-экономического развития страны на предстоящую пятилетку. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны. 
Факт 12. Улучшение качества жизни было названо на IV Всебелорусском народном собрании стратегической целью на ближайшую пятилетку
Делегатами IV ВНС стали 2,5 тыс. человек. Среди них - представители всех слоев белорусского общества. Они обсудили итоги реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2006-2010 годы. Также на собрании были рассмотрены основные положения Программы на 2011-2015 годы и другие важные вопросы государственной и общественной жизни.
В своем докладе Президент Александр Лукашенко констатировал, что страна не только устояла перед лицом мирового экономического кризиса (начавшегося в 2008 году), но и направила все заработанные средства на модернизацию, избежав распродажи народного достояния. За пятилетку в экономику было вложено $72 млрд инвестиций, созданы и модернизированы сотни предприятий. Глава государства также акцентировал внимание на том, что независимость требует ежедневной защиты. "Независимость - это роскошь, которую не каждый может себе позволить. Никто не будет за нас решать наши проблемы - ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель" - заявил Александр Лукашенко.

Стратегической целью на новую пятилетку был объявлен вход в число 50 стран с наивысшим индексом развития человеческого потенциала. Качество жизни будет строиться на пяти факторах: семье, здоровье, образовании, доходах и комфорте. 
Экономика будущего должна базироваться на собственных ресурсах и высоких технологиях. В числе национальных проектов - создание современных лекарств, строительство АЭС и улучшение качества переработки вторсырья. Особое внимание уделено селу: белорусская модель крупнотоварного агропроизводства была признана эффективной, экспорт сельхозпродукции планировалось увеличить до $7 млрд.

Подводя итог, глава государства призвал делегатов и весь народ к созидательному труду. "Мы не собираемся ослеплять людей фейерверком безумных идей и невыполнимых обещаний. Наша цель - реальная, земная: чтобы завтра белорусский народ жил лучше, чем сегодня. Путь определен: от сохранения того, что создано, сделано, добыто совместным трудом, - к многократному приумножению благосостояния белорусского народа и страны", - резюмировал Президент.
Делегаты собрания одобрили основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 годы. В качестве ключевых направлений были определены сохранение национальной модели социально ориентированной рыночной экономики, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, развитие высокотехнологичных производств, рост экспорта.

Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-
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