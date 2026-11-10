Реальные цели вместо "фейерверка безумных идей". Вспоминаем ключевые решения IV ВНС

В своем докладе Президент Александр Лукашенко констатировал, что страна не только устояла перед лицом мирового экономического кризиса (начавшегося в 2008 году), но и направила все заработанные средства на модернизацию, избежав распродажи народного достояния. За пятилетку в экономику было вложено $72 млрд инвестиций, созданы и модернизированы сотни предприятий. Глава государства также акцентировал внимание на том, что независимость требует ежедневной защиты. "Независимость - это роскошь, которую не каждый может себе позволить. Никто не будет за нас решать наши проблемы - ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель" - заявил Александр Лукашенко.
Стратегической целью на новую пятилетку был объявлен вход в число 50 стран с наивысшим индексом развития человеческого потенциала. Качество жизни будет строиться на пяти факторах: семье, здоровье, образовании, доходах и комфорте.
Экономика будущего должна базироваться на собственных ресурсах и высоких технологиях. В числе национальных проектов - создание современных лекарств, строительство АЭС и улучшение качества переработки вторсырья. Особое внимание уделено селу: белорусская модель крупнотоварного агропроизводства была признана эффективной, экспорт сельхозпродукции планировалось увеличить до $7 млрд.
Подводя итог, глава государства призвал делегатов и весь народ к созидательному труду. "Мы не собираемся ослеплять людей фейерверком безумных идей и невыполнимых обещаний. Наша цель - реальная, земная: чтобы завтра белорусский народ жил лучше, чем сегодня. Путь определен: от сохранения того, что создано, сделано, добыто совместным трудом, - к многократному приумножению благосостояния белорусского народа и страны", - резюмировал Президент.
Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-
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