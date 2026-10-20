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Как привить молодежи идеалы семьи и ответственного родительства

Опубликовано:

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Общество
20 октября 2026, 15:25

Как привить молодежи идеалы семьи и ответственного родительства

В 2025 году в Беларуси было зарегистрировано 52 тыс. браков и почти 35 тыс. разводов. Почти половина случаев развала семьи происходят в первые девять лет совместной жизни, когда у супругов уже подрастают дети, которые не становятся препятствием для начала бракоразводного процесса. Как остановить данную тенденцию, на каких принципах строить воспитание школьников, чтобы семья и рождение детей для них являлись высшей ценностью и целью и какие методы в работе с подрастающим поколением наиболее эффективны - эти и другие вопросы были вынесены для обсуждения на круглом столе "Практические аспекты и особенности формирования ответственного супружества и родительства", организованного Белорусским институтом стратегических исследований.

Около 80% молодых людей нацелены на создание семьи и продолжение рода

Как отметил директор БИСИ Андрей Кунцевич, согласно опросам, проведенным институтом, подавляющее большинство молодых людей (порядка 80%) нацелены на создание семьи и продолжение рода. Однако в последние годы институт семьи претерпевает некоторые изменения: отмечается определенная неустойчивость брачных союзов, повышение возраста вступления в брак и рождения детей.

"Главой государства была поставлена задача по повышению рождаемости и укреплению института семьи. Эти задачи отражены в программе социально-экономического развития до 2030 года и в Государственной программе развития демографического потенциала на 2026-2030 годы. Но сегодня важны и те местные практики, которые в условиях кризиса традиционных моделей и обилия негативной информации помогают воспитать в молодом поколении готовность к созданию гармоничной и здоровой семьи", - отметил Андрей Кунцевич. 
Цифры заставляют задуматься

Согласно статистике, средний возраст первого вступления в брак у мужчин составляет 29 лет и почти 27 лет у женщин. Чтобы понять, как современная молодежь видит будущее семьи, какие требования предъявляет к браку, партнеру, к себе, а также где мужчина и женщина сходятся во взглядах, а где радикально расходятся, специалистами БИСИ было проведено онлайн-исследование семейно-брачных установок и ценностных ориентаций учащейся молодежи Брестской области.

"В исследовании в марте-апреле 2026 года приняли участие 1627 человек. По полученным ответам было установлено, что отношение к браку у исследуемых групп преимущественно положительное, причем опыт отношений напрямую повышает ценность брака. Молодежь не разочарована в нем, как в идее, но при этом осторожно подходит к ее реализации", - рассказал аналитик Дмитрий Куликович.

Оптимальным возрастом вступления в брак юноши и девушки считают 23-26 лет, причем мужская половина в этом вопросе продемонстрировала большую консервативность. "В вопросе разницы в возрасте девушки транслируют более классический запрос - свыше половины из них считают, что партнер должен быть старше. Юноши же в большинстве заявляют, что разница в возрасте не имеет значения. Еще один важный вывод - серьезный гендерный разрыв в отношении к официальному статусу: женщины значительно чаще мужчин настаивают на официальном браке", - отметил аналитик.

Важнейшим триггером для заключения брака у молодежи остается материальный фундамент. Половина всех опрошенных заявляют, что доход должен позволять содержать семью без финансовых трудностей. И для женщин социально-экономический статус и ресурсы партнера - это предмет первой необходимости при вступлении в брак.

"Мы проанализировали и качества, которые делают брак невозможным. Женский спектр стоп-сигналов - психологическое и физическое насилие, игромания. А мужчины не готовы терпеть курение, несерьезность и разгульный образ жизни", - рассказал Дмитрий Куликович.
По данным исследования, у молодежи крайне слабый ожидаемый образ супруга, а у 63% респондентов он вообще не сформирован. И только 21% опрошенных смогли назвать качества для будущего супруга из примера своих родителей.

"Один из самых тревожных выводов исследования касается детей. Только 41% респондентов считают их обязательным условием семьи. При этом отмечается доминирование модели, когда каждый третий планирует иметь двоих детей и только 5% выбирают многодетность", - отметил аналитик, подчеркнув, что чем выше возраст исследуемых, тем выше их желание в будущем стать родителями. 

Опыт, который нужно тиражировать

Более 15 лет занимаются практиками формирования ответственного супружества и родительства на основе духовно-нравственных православных традиций белорусского народа в Борисовском районе, где реализуется шесть межведомственных программ на уровне города и района. Точки приложения - от загса до учреждений образования.

"Изначально в славянской семье рождение ребенка было самым главным событием. И к этому событию подходили очень ответственно, начиная готовить с самого раннего детства. Работая с подростками, мы стараемся заглянуть в прошлое и найти ответ, что делали предки, чтобы на свет родился здоровый сын, или дочь", - рассказала заведующая женской консультацией №1 учреждения здравоохранения "Борисовский родильный дом" Юлия Пищенко.

Одна из программ, реализуемых в Борисовском районе, - "Мужское здоровье, ответственность и обязательства перед будущими поколениями".
"Мы говорим с ребятами о самых разных вещах - от здорового сна, пищевого поведения, до понимания счастья, в том числе родительского. Доносим информацию о защитном эффекте брака, который ощущается как на физическом, так и на психическом здоровье человека. Причем многие темы обсуждаются с акцентом на репродуктивном здоровье", - отметила Юлия Пищенко.

Реализуемые программы, где экспертами выступают врач, психолог и священнослужитель, вызывают большой интерес у молодежи.

"Работая с семьей, как правило видишь все проблемные моменты и для психолога родильного дома прежде всего важно донести ценность счастливого родительства. К сожалению, общество не всегда понимает весь драматизм прерывания беременности. И в предабортном консультировании сотрудничество с церковью дает серьезные плоды. Нередки случаи, когда женщина, заходя к психологу в кабинет и видя священника, сразу же отказывалась от мысли о прерывании беременности", - рассказала психолог Борисовского родильного дома Екатерина Русанова, выразив пожелание, чтобы в учебниках биологии в школе появился раздел по перинатальной психологии и психологии материнства.

Председатель Епархиального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Борисовской епархии Белорусской Православной церкви иерей Антоний Семилет рассказывает, что церковь проводит работу с будущими супругами, которые только приходят в загс.
"В загсы мы также приглашаем школьников, с которыми говорим не только о браке, репродуктивном здоровье и их духовной составляющей. Ребята задают вопросы, и мы получаем возможность общаться дальше с целью формирования у них правильных жизненных ценностей", - отметил священнослужитель.

Ценный опыт работы с детьми, семьи которых пережили развод, накоплен Центром защиты жизни и семейных ценностей "ЗаРождение" Полоцкой епархии.

"В эпицентре кризиса развала семьи оказывается ребенок, а почти 60% распавшихся пар по статистике имеют несовершеннолетних детей. У каждого развода - серьезный деструктивный шлейф, и опыт центра показывает, к каким глубоким детским травмам это приводит. Три четверти детей после развода родителей теряют контакт с отцами. И наша общая задача - не констатировать цифры, а протянуть руку помощи этим детям. На восполнение дефицита отцовской поддержки направлен наш социально-спортивный проект "Славянский кубок", который реализуется в Полоцке с 2018 года", - рассказала руководитель центра Олеся Точило.

За время реализации проекта центром достигнуты ощутимые результаты: более двух тысяч детей получили возможность общения с позитивными взрослыми, сформировано сообщество наставников из числа профессиональных спортсменов и тренеров, создана система преемственности. 

Елена Харевич.-0-
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