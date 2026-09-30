Развертывание в полевых условиях отработали силы ОДКБ на учениях в России 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности "Эшелон-2026" проходит на полигоне в России. Об этом БЕЛТА сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.



Учение нацелено на совершенствование слаженности работы органов управления и практических навыков частей и подразделений технического и тылового обеспечения при подготовке и в ходе ведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.



На полигоне участники отработали вопросы при перегруппировке контингентов, провели развертывание в полевых условиях и отшлифовали алгоритмы действий с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание - пунктам заправки, организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия БПЛА противника.



В одном из районов личный состав сводного батальона материально-технического обеспечения отработал задачи по доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения с использованием наземных робототехнических комплексов и беспилотников, а также эвакуацию раненых и поврежденной техники.



Как дополнили в Министерстве обороны Беларуси, представителям руководства специального учения "Эшелон-2026" и служб тылового обеспечения оборонных ведомств государств - членов ОДКБ продемонстрировали технические средства продовольственной службы и различные рационы питания.



Как сообщалось ранее, на территории России проводятся командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", направленное на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2026", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2026".



В учениях участвуют контингенты войск (коллективных сил) ОДКБ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Среди них - воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Особенность учений в широком применении разнотипных БПЛА и робототехнических комплексов, а также отработка практических действий войск с учетом опыта проведения специальной военной операции.-0-