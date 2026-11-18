Заместитель декана по научной работе факультета информационных технологий и управления Наталья Гракова отметила, что сейчас самая популярная тема для обсуждений среди ученых - искусственный интеллект. "Благодаря конференции ученые могут поделиться своими исследованиями, перенять опыт. Меняется количество участников из других стран: среди них как студенты, так и исследователи. Организована конференц-связь, чтобы они могли послушать доклады и выступить", - рассказала она. Заместитель декана по научной работе факультета информационных технологий и управления Наталья Гракова отметила, что сейчас самая популярная тема для обсуждений среди ученых - искусственный интеллект. "Благодаря конференции ученые могут поделиться своими исследованиями, перенять опыт. Меняется количество участников из других стран: среди них как студенты, так и исследователи. Организована конференц-связь, чтобы они могли послушать доклады и выступить", - рассказала она.

В своем выступлении на пленарном заседании кандидат физико-математических наук, доцент Дмитрий Баровик отметил, что сегодня нейросети очень сильно меняют то, как пишутся программы. По мнению эксперта, государство понимает, что ИИ нужно находить применение в самых разных сферах: медицине, образовании, промышленности, обращениях граждан. "Вчера нельзя было автоматизировать человеческий, экспертный труд, сегодня это становится возможным. Студенты БГУИР должны в этом разбираться и учитывать, что они могут сделать лучшие сервисы, чем те, которые были доступны еще недавно. К зарубежным сервисам сегодня есть доступ, а завтра он может быть ограничен. Государство понимает, что нужно развивать национальный контур искусственного интеллекта. Этим занимается Министерство связи и информатизации. Один из шагов - создание государственной цифровой платформы "Искусственный интеллект". Она включена в программу "Цифровая Беларусь" на 2026-2030 годы. План включает создание центра обработки данных в Беларуси, в котором будут стоять специализированные ускорители ИИ", - пояснил ученый. В своем выступлении на пленарном заседании кандидат физико-математических наук, доцент Дмитрий Баровик отметил, что сегодня нейросети очень сильно меняют то, как пишутся программы. По мнению эксперта, государство понимает, что ИИ нужно находить применение в самых разных сферах: медицине, образовании, промышленности, обращениях граждан. "Вчера нельзя было автоматизировать человеческий, экспертный труд, сегодня это становится возможным. Студенты БГУИР должны в этом разбираться и учитывать, что они могут сделать лучшие сервисы, чем те, которые были доступны еще недавно. К зарубежным сервисам сегодня есть доступ, а завтра он может быть ограничен. Государство понимает, что нужно развивать национальный контур искусственного интеллекта. Этим занимается Министерство связи и информатизации. Один из шагов - создание государственной цифровой платформы "Искусственный интеллект". Она включена в программу "Цифровая Беларусь" на 2026-2030 годы. План включает создание центра обработки данных в Беларуси, в котором будут стоять специализированные ускорители ИИ", - пояснил ученый.





Фото БГУИР

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) проходит XVI Международная научная конференция "Информационные технологии и системы" (ИТС-2026), передает корреспондент БЕЛТА.Ученые из Беларуси, России, Китая и других стран представляют свои разработки в области интеллектуальных информационных технологий, систем управления и обработки информации, технологий цифровой экономики и других направлений, отвечающие актуальным вызовам времени.По словам первого проректора БГУИР Максима Давыдова, конференция начиналась как факультетская, но уже давно вышла за рамки вуза и даже республики. В этом году в программный комитет конференции поступило более 190 докладов. "Огромное количество специалистов, ученых из разных стран принимают участие, много докладов приходит из топовых вузов. Присутствует и большое количество студентов, которые могут ознакомиться с актуальными для страны задачами и их решением. Одна из целей конференции - связать людей разных возрастов и дать молодежи возможность находить для себя новые пути", - поделился он.Участники на секциях обсудят проектирование встраиваемых систем, вопросы математического моделирования и компьютерной графики и многое другое.-0-