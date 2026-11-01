Размеры государственной адресной социальной помощи выросли в Беларуси

Такая помощь включает четыре соцвыплаты. Так, ежемесячное социальное пособие для семей предоставляется при условии, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости - 535,7 рубля. Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход составляет не более 1,15 величины критерия нуждаемости - 616,06 рубля.





Единовременное социальное пособие выплачивается, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости - 803,55 рубля.





Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены предоставляется независимо от величины дохода семьи детям-инвалидам, имеющим IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы на основании индивидуальной программы реабилитации или заключении врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в предметах гигиены при наличии документов, подтверждающих расходы на их приобретение.





Обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни предусмотрено для семей, где доход ниже критерия нуждаемости (535,7 рубля), а также при рождении двойни и более детей одновременно - независимо от уровня дохода.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 ноября текущего года по 31 января 2027 года в Беларуси действуют новые размеры государственной адресной социальной помощи. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.