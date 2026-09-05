"Они свое хозяйство военное упустили, разбазарили, им нечем его восполнять. Если сроки восполнения возрастают в 2-3 раза, плюс к этому не хватает производственных мощностей, чтобы давать хотя бы минимальные потребности, то Украина не рынок сбыта. Просто-напросто нет самого товара, который нужно продавать, - подчеркнул эксперт. - Сегодня пытаются вытянуть последние "Томагавки" из Испании и Греции. Говорят: вам ничего не угрожает со стороны России, поэтому давайте свои остатки ракет Зеленскому, чтобы хоть до Нового года продержался".-0-
Общество
05 сентября 2026, 13:23
"Разбазарили, распродали". Почему стратегические интересы Америки оказались под угрозой?
Фото Unsplash
Новости темы "Проект "В теме" "
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегические интересы Америки оказались под угрозой из-за нехватки вооружений. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
Рассуждая над тезисом, что Украина стала для Америки и Европы рынком сбыта вооружения, Александр Тищенко отметил: "Может и так, но сбывать нечего. Если раньше американцы на цикл производства ракеты тратили 2 года, то сейчас 4-5. Сколько им надо ракет для того, чтобы обеспечить хотя бы себя? Сегодня в Пентагоне, в Брюсселе, в НАТО все говорят о том, что оружия для стратегического баланса не хватает. Стратегические интересы Америки оказались под угрозой, потому что не хватает вооружений. Так все разбазарили, распродали".
"Они свое хозяйство военное упустили, разбазарили, им нечем его восполнять. Если сроки восполнения возрастают в 2-3 раза, плюс к этому не хватает производственных мощностей, чтобы давать хотя бы минимальные потребности, то Украина не рынок сбыта. Просто-напросто нет самого товара, который нужно продавать, - подчеркнул эксперт. - Сегодня пытаются вытянуть последние "Томагавки" из Испании и Греции. Говорят: вам ничего не угрожает со стороны России, поэтому давайте свои остатки ракет Зеленскому, чтобы хоть до Нового года продержался".-0-
"Они свое хозяйство военное упустили, разбазарили, им нечем его восполнять. Если сроки восполнения возрастают в 2-3 раза, плюс к этому не хватает производственных мощностей, чтобы давать хотя бы минимальные потребности, то Украина не рынок сбыта. Просто-напросто нет самого товара, который нужно продавать, - подчеркнул эксперт. - Сегодня пытаются вытянуть последние "Томагавки" из Испании и Греции. Говорят: вам ничего не угрожает со стороны России, поэтому давайте свои остатки ракет Зеленскому, чтобы хоть до Нового года продержался".-0-
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