"Разбазарили, распродали". Почему стратегические интересы Америки оказались под угрозой? 

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегические интересы Америки оказались под угрозой из-за нехватки вооружений. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.Рассуждая над тезисом, что Украина стала для Америки и Европы рынком сбыта вооружения, Александр Тищенко отметил: "Может и так, но сбывать нечего. Если раньше американцы на цикл производства ракеты тратили 2 года, то сейчас 4-5. Сколько им надо ракет для того, чтобы обеспечить хотя бы себя? Сегодня в Пентагоне, в Брюсселе, в НАТО все говорят о том, что оружия для стратегического баланса не хватает. Стратегические интересы Америки оказались под угрозой, потому что не хватает вооружений. Так все разбазарили, распродали".Помимо этого, обратил внимание эксперт, вооружение не обслуживалось, не воспроизводилось и не менялось. "Они настолько успокоились, что треть, а кое-где и две трети вооружений, техники оказалась изношенной, не обслуженной. Флот британский - плакать хочется. Как смеялся министр финансов США над Канадой: чем они нам будут угрожать, двумя подводными лодками?" - рассказал Александр Тищенко."Они свое хозяйство военное упустили, разбазарили, им нечем его восполнять. Если сроки восполнения возрастают в 2-3 раза, плюс к этому не хватает производственных мощностей, чтобы давать хотя бы минимальные потребности, то Украина не рынок сбыта. Просто-напросто нет самого товара, который нужно продавать, - подчеркнул эксперт. - Сегодня пытаются вытянуть последние "Томагавки" из Испании и Греции. Говорят: вам ничего не угрожает со стороны России, поэтому давайте свои остатки ракет Зеленскому, чтобы хоть до Нового года продержался".-0-