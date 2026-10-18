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Рационально использовать ресурсы и защищать свое. Эксперты о развитии и нацбезопасности Беларуси

Опубликовано:

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Общество
18 октября 2026, 14:02

Рационально использовать ресурсы и защищать свое. Эксперты о развитии и нацбезопасности Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития страны в Беларуси важно максимально рационально использовать имеющиеся ресурсы и уметь защитить то, чего республика достигла, обеспечить национальную безопасность на всех уровнях. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали эксперты, проанализировавшие высказывания Президента Беларуси во время его недавней рабочей поездки в Витебскую область.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке, доктор исторических наук Вячеслав Данилович подчеркнул, что нашей республике для гармоничного развития экономики и общества нужно правильно использовать имеющийся потенциал. "Наша страна не обладает огромными ресурсами и средствами, поэтому нам жизненно необходимо максимально рационально использовать то, что мы имеем. В нашей стране, если мы хотим успешно развиваться и сохранять свой суверенитет, формализм недопустим в любой сфере. На мой взгляд, именно это выразительно подчеркнул наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко во время посещения Верхнедвинского района Витебской области. В экономическом развитии районов мы должны исходить из имеющихся природных и климатических условий, человеческих ресурсов. Во всех сферах, будь то сельское или лесное хозяйство, туризм, надо действовать с умом, по-хозяйски", - сказал депутат.

Вячеслав Данилович акцентировал внимание на том, что вопросы национальной безопасности касаются каждого белоруса. "В современных геополитических условиях, очень важно уметь защитить и сохранить то, что у нас есть, то, чего мы достигли. Прежде всего наших людей, наши семьи. Поэтому каждый из нас должен быть готов в любой момент встать на защиту нашей любимой Беларуси. Нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим", - отметил он.

Во время рабочей поездки в северный регион глава государства затронул вопрос народного ополчения и задач, которые стоят перед ним. Заместитель начальника факультета по учебной и научной работе - начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель пояснил, на основе чего создается такое формирование. "В нашем государстве выстроена стройная система военной безопасности, и даже сама идея создания народного ополчения четко в нее вписалась. Сегодня уже, по сути, создана нормативная база, которая регламентирует порядок создания отрядов народного ополчения, структурированы их задачи, целевые установки и даже определен порядок применения оружия. Но никто на достигнутом останавливаться не собирается. Народное ополчение от этапа организации и становления перешло к этапу насыщения и слаживания системы в целом. Вообще, повышенное внимание главы государства к такому формированию неслучайно, ведь именно Президент является и вдохновителем, и инициатором этой идеи, причем не взятой откуда-то с потолка, а основанной прежде всего на наших исторических традициях и возможностях", - подчеркнул эксперт.

Андрей Богодель также рассказал, какие функции будут выполнять ополченцы. "Президент четко сформулировал принцип народного ополчения - от защиты своего дома и своей семьи к защите Беларуси в целом. А цель - чтобы мы могли защититься, иначе нас попросту перебьют по одиночке. Ведь неслучайно было акцентировано внимание, что есть места в Беларуси, где в годы Великой Отечественной войны погиб каждый второй житель страны. Главнокомандующим был раскрыт замысел, что в каждом сельсовете должен появиться отряд - как основа, как ядро местной обороны. Отряды эти будут нужны прежде всего для оказания помощи в обеспечении общественной безопасности, поддержания порядка, особенно в условиях лихолетья, т.е. военного положения или чрезвычайных ситуаций. Другими словами, основная задача будет заключаться в оказании содействия прежде всего органов внутренних дел. В целом ополчение - это дело добровольное, а стать ополченцем, по сути, может каждый. Конечно, если есть желание, позволяет здоровье, но нет уголовного прошлого и морально-деловые качества не вызывают особых нареканий. Сами по себе отряды не будут иметь постоянную оргштатную структуру, потому что это не воинские подразделения. Они будут создаваться с учетом специфики, задач, наличия добровольцев и оружия. Общее руководство ополчением на местах будут осуществлять сельские советы, райисполкомы, а уже непосредственное руководство - территориальные органы внутренних дел. Что касается командира, его будут назначать, как правило, из местных жителей, например, из офицеров запаса или в отставке, или из бывших сотрудников внутренних дел", - разъяснил эксперт.

Андрей Богодель отметил, что между народным ополчением и территориальной обороной (ТО) есть существенные различия. "Ополчение отличается от ТО прежде всего тем, что в ТО призывают военкоматы. Там есть своя военная структура, задачи, причем приближенные к войсковым, например, борьба с незаконными вооруженными формированиями, диверсионно-разведанными группами противника, усиление охраны госграницы, ведение боевых действий на временно оккупированной противником территории. Исходя из этого отличается и вооружение, которое находится в подразделениях ТО. И, конечно же, здесь другое подчинение - ТО на месте подчиняется губернаторам, а в военном плане - Генеральному штабу. Вот это в корне отличает ТО от добровольного подхода комплектования ополчения и задач, стоящих, образно говоря, в определенной деревне или сельсовете. Можно с полной ответственностью сказать, что у нас структура безопасности существует на трех уровнях под общим командованием Главнокомандующего - Президента Республики Беларусь. Первый - это народное ополчение, т.е. защита в населенных пунктах. Второй - это ТО, т.е. охрана и оборона критически важных инфраструктурных объектов и помощь Вооруженным Силам. Третий уровень - Вооруженные Силы, наша армия - это верхний эшелон обороны государства", - сказал эксперт.-0-
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