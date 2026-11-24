Договор о дружбе и сотрудничестве между странами был подписан в Пхеньяне 26 марта 2026 года во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Положения договора формируют правовую базу для развития политических отношений между двумя государствами, а также охватывают ключевые направления двустороннего сотрудничества в экономической, научно-технической и гуманитарных областях. В частности, предусматривается взаимодействие в сфере торговли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма", - отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков.
Отдельные статьи договора регулируют вопросы регионального взаимодействия, взаимных поездок граждан, развития договорно-правовой базы взаимодействия в области борьбы с преступностью, охраны окружающей среды и преодоления последствий стихийных бедствий.-0-
Фото Андрея Синявского