Расширение видов судебных экспертиз позволяет раскрывать резонансные преступления прошлых лет - Бычек

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение видов судебных экспертиз дает возможность раскрывать резонансные преступления прошлых лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета Константин Бычек в Минске на пленарном заседании IV Международной научно-практической конференции "Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности", передает корреспондент БЕЛТА.

Особую актуальность работа экспертов приобретает при расследовании уголовных дел о преступлениях прошлых лет. "Руководство и коллектив Следственного комитета высоко ценят компетентность экспертных подразделений и уровень взаимодействия между нашими ведомствами при разрешении широкого спектра служебных вопросов. Тесное сотрудничество в ходе досудебного производства способствует обеспечению оперативности, объективности и улучшению качества расследования преступлений. Совместная кропотливая работа специалистов разных ведомств, обмен опытом, проведение совместных экспертных исследований, развитие международного сотрудничества в сферах науки и правоприменительной практики позволяют не только совершенствовать профессиональные навыки, но и формировать единое правовое пространство, ориентированное на защиту интересов граждан и укрепление законности", - резюмировал Константин Бычек.-0-





Фото Николая Петрова

"Проведение подобных международных форумов стало доброй традицией. Детальное и всестороннее обсуждение в таком формате наиболее острых научно-прикладных и организационно-правовых вопросов судебно-экспертной деятельности с привлечением ученых, компетентных специалистов и практиков позволяет вырабатывать научно обоснованные подходы к совершенствованию действующих и внедрению новых форм, методов работы правоохранительных органов", - сказал Константин Бычек.По его словам, современные научно-технологические возможности и эффективное межведомственное взаимодействие открывают новые перспективы для реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности и укрепления доверия общества к органам системы обеспечения национальной безопасности. "Немаловажную роль в этом играет расширение видов проводимых экспертиз, повышение уровня квалификации специалистов, совершенствование материально-технической базы, внедрение новейших методов и средств для решения задач судебной экспертизы", - подчеркнул Константин Бычек, отметив актуальность проведения научных изысканий в области криминалистики, судебной экспертизы с последующим внедрением их результатов в практическую деятельность.Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз ежегодно проводят значительное количество исследований и экспертиз, результаты которых зачастую решают судьбу резонансных и сложнейших в раскрытии преступлений. Один из последних примеров - разбойное нападение на ювелирный магазин в Минске. Благодаря генотипу, выделенному при исследовании медицинской маски, в течение суток был установлен подозреваемый.