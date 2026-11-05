Расширение ассортимента, модернизация. Как развиваются предприятия художественных промыслов

В составе объединения 13 предприятий. Благодаря их продукции о белорусских национальных традициях знают во всем мире. "Наша задача - сохранить народные ремесла. Проводим модернизацию предприятий, разработана соответствующая программа до 2030 года", - отметил Александр Корбут.
Еще одно направление - цифровизация. Планируется перевести в электронный формат экспедиционные материалы, а также возрожденные специалистами предприятия "Скарбница" техники и технологии для создания единой электронной базы.
Также предприятия активно реализуют продукцию через маркетплейсы. Разрабатывается и собственный ресурс для роста онлайн-продаж.
"Возродили традиции соломоплетения, расширяем возможности производства сувенирной продукции из древесины. Сохранили ручное ткачество", - поделился Александр Корбут.
Самые дорогие сувениры - реплики и сувенирные слуцкие пояса, поскольку там присутствуют золотые и серебряные нити. Особую ценность представляют и вещи, украшенные ручной вышивкой, аутентичное ручное ткачество.
Предприятия сотрудничают с музеями и театрами, в том числе зарубежными. Заключены договоры с российскими партнерами. Рассматривается возможность расширить ассортимент, чтобы продвигать сувенирную и художественную продукцию в Китай.-0-