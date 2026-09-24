"Распад всего повсюду". Эксперт прокомментировал положение центров политической силы в мире

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни коллективный Запад, ни основного гегемона сейчас нельзя назвать полноценным субъектом международных отношений и мировой политики. Такое мнение в проекте "В теме" БЕЛТА высказал преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский."По сути, мы видим распад всего повсюду. И здесь, наверное, основной вопрос в том, что раньше позиции были понятны. Сначала как основной гегемон или крупный игрок, который может повлиять на ту или иную ситуацию, были США. Потом появился коллективный Запад как некоторая совокупность государств, которой противостоим. А теперь ни то, ни другое нельзя назвать полноценным субъектом международных отношений и мировой политики", - разъяснил положение политических сил Олег Яновский.Он указывает на распределенную субъектность, исходя из которой, непонятно, с кем воевать и с кем договариваться. "Более того, если нет государств, обремененных договоренностями, коммюнике и меморандумами, то каким образом закрепить итоги чего-либо?" - акцентировал преподаватель кафедры политической теории.По мнению эксперта, именно этот момент, когда нет инструментов для разрешения противоречий внутри системы, свидетельствует о том, что самой системы больше нет. "И единственный способ разрешения вопросов в таких условиях, как показывает история, - отвоевывание собственных интересов всеми доступными методами, которые система предполагает. Это и военные действия, и экономические, и ограничительные", - подчеркнул он.-0-