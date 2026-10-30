Расходы ФСЗН на пенсии в 2027 году вырастут - Лобович

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) на пенсии в 2027 году вырастут, отметил министр труда и социальной защиты Андрей Лобович, представляя депутатам проект закона "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год", передает корреспондент БЕЛТА.

"Расходы бюджета фонда планируются в сумме 42,3 млрд рублей, что на 4,6 млрд больше, чем в 2026 году. При этом расходы на пенсию составят чуть более 80% всех расходов бюджета фонда - это более 34 млрд рублей с ростом на 3,8 млрд рублей к ожидаемому уровню 2026 года", - сказал министр.





При этом в бюджете фонда на 2027 год заложен рост среднего размера пенсии примерно на 10%, добавил он.





Проект закона "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год" принят депутатами в двух чтениях.-0-