"Раньше могла унести, а теперь руки не держат": как волонтеры доставляют покупки пенсионерам

Патруль заботы

На ярмарке у Дворца культуры железнодорожников многолюдно, но добровольцев узнать легко по черным курткам с яркой эмблемой БРСМ. В руках они держат несколько увесистых сумок и идут следом за пожилой женщиной, которая останавливается у палатки с овощами и интересуется луком. После расчета продавец вручает сеточку парням, которые укладывают ее в сумку.





- Нужно еще прикупить мешок картофеля. Также зайдем за грушами, в одном месте видела их по хорошей цене, - командует Данута Трофимовна и тут же поясняет: - Сразу прошлась по рядам и оценила весь ассортимент, а после попросила ребят подсобить с покупками. Четвертый год к ним обращаюсь за помощью. Они молодцы, такие приветливые, покупки всегда до квартиры доставят.

Ребята доставляют покупки прямо к порогу квартиры





Идем дальше вдоль торговых рядов. Парни вовлечены в процесс покупок, как и пенсионерка. Ищут продукты подешевле и подсказывают пожилой женщине самое выгодное предложение. Останавливаемся у точки с картофелем. Данута Трофимовна быстро выбирает понравившийся сорт и просит положить сетку на весы - 40 килограммов.





- Берем! - улыбается минчанка, и ребята тут же перекладывают увесистую покупку на тележку, чтобы после обеда доставить ее по адресу.





Везем продукты к машине, которую предоставила в помощь администрация Октябрьского района. Знакомлюсь с ребятами и выясняю, что они студенты первого курса УО "Белорусский государственный медицинский колледж". Их главная задача - стать на ярмарке помощниками для пожилых людей и инвалидов.





- Всегда приятно поддержать человека как делом, так и словом. По дороге к их дому всегда общаемся, интересуемся, как самочувствие, настроение. Порой именно этих нескольких минут внимания многим пожилым людям не хватает, - отмечает Даниил Романович.





К волонтерскому посту, который находится в начале ярмарочных рядов, подходит Арсентий Пайтеров.





- Мы с ребятами - студенты-медики. Наша будущая профессия подразумевает безвозмездную помощь другим. Обращаются люди, берем у них телефоны, адреса, чтобы доставить на машине покупки или пешком, - поясняет молодой человек.





Наш разговор прерывает продавец, подошедший к посту с сеткой капусты на плече. Одной из покупательниц преклонного возраста нужна помощь. Тут же отправляемся за ним.

Продавцы подсказывают покупателям, что молодежь может им помочь донести тяжелые пакеты





У торгового павильона Тамара Константиновна как раз рассчиталась за сетку моркови, которую я забираю с весов. Сладкие корнеплоды куда тяжелее, чем кажется на первый взгляд. В одной руке не унести.





- Зачастую продавцы подсказывают покупателям, что волонтеры могут помочь с доставкой тяжелых покупок. Бывает, что они и сами подвозят продукты на тележке к нашей машине, - продолжает Арсентий.





К полудню покупателей на ярмарке становится больше, в том числе и людей серебряного возраста. Волонтеры не ждут, когда к ним обратятся с просьбой, а подходят сами, предлагают помочь. В пеший патруль отправляюсь вместе с Артуром Лазаровым.





Возле торговой точки к нам обращается мужчина с тростью и просит загрузить пару сеток семенного картофеля на тележку. Мы быстро беремся за дело.





- Мои внуки тоже состоят в БРСМ. В Сенице, как и вы, помогают старикам, не сорвешь же их оттуда, чтобы подъехали, - улыбается Владимир Валентинович. - Заметил вас за работой, ребята. Думаю, обращусь, а то тяжеловато в такие годы мешки поднимать.





На обратном пути замечаем пенсионерку с сумкой на колесиках и предлагаем сопроводить ее с покупками до дома.





- Молодцы, все хорошо у вас организовано. Вот купила себе капусты, свеклы, немного картошки. Раньше все сама могла унести, а теперь руки не держат, - признается Софья Семеновна.

Волонтер спешит на помощь

К двум часам машина уже наполнена овощами. Первая остановка - на улице Чкалова. Доставляем покупки Тамары Константиновны на четвертый этаж. Пенсионерка просит помочь уложить запасы на балконе - дело сделано!

Следующий адрес - улица Бакинская. Из-за большого скопления авто подъехать к нужному нам подъезду многоэтажки не получилось, поэтому берем сетки с овощами и несем их. Пока поднимаемся в лифте, переводим дыхание, а у входа в квартиру нас дожидается Данута Трофимовна, которая не ограничивается стандартным "спасибо" и расспрашивает ребят о жизни.





- Хорошая у вас будет профессия. Молодцы, что не забываете нас, пенсионеров. Очень вам благодарна за помощь, желаю больших успехов в учебе и в жизни, - говорит на прощание пожилая женщина.

Овощи ребята развозят на машине по адресам





Подняв на девятый этаж овощи на улице Брестской, на Аэродромной, немного остываем в прохладном подвале, куда одна из пенсионерок попросила сложить мешки. И вот последний адрес: без передышки преодолеваем с двумя сетками картофеля один за другим лестничные марши до пятого этажа. Чувствую, что мои руки онемели, а спина начинает ныть. Но когда бабушка хвалит и благодарит за помощь, все проблемы сразу отходят на второй план. Все-таки приятно делать добро людям!





Когда возвращаемся на ярмарку, то большая часть продавцов уже свернулась, а площадь перед Дворцом железнодорожников заметно опустела. Умные часы оповещают - 12 000 шагов, а ведь еще даже не вечер. Волонтеры же с улыбкой отмечают, что за день, бывает, нахаживают и под 40 000 шагов.





Каждые выходные на сельскохозяйственных ярмарках в рамках республиканского молодежного марафона БРСМ "ДОБРО.БЕЛ" дежурит волонтерский патруль, который оказывает помощь пожилым и людям с инвалидностью с доставкой продуктов на дом. Также молодежное общественное объединение запустило специальную горячую линию, где можно узнать о ближайших к дому ярмарках и уточнить время работы добровольцев.





| Вадим Кондратюк, газета "7 дней"; фото автора.





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