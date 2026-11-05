Рачков: белорусские парламентарии способствуют развитию сотрудничества с Лаосом по всем направлениям





У Беларуси очень хорошая и глубокая история отношений с Лаосом, отметил Сергей Рачков, обратив внимание, что основы были заложены в советские времена, но за годы независимости страна традиции подхватила и достойно развила.





"У нас очень динамично развиваются политические отношения, проводятся визиты на различных уровнях, в ходе которых принимаются решения, способствующие развитию абсолютно всех сфер двухстороннего взаимодействия", - сказал Сергей Рачков.





Министерства иностранных дел на регулярной основе проводят политические консультации. Работает межпарламентская комиссия по сотрудничеству, в фокусе внимания которой находятся вопросы экономического сотрудничества.





Парламентарий отметил достигнутые результаты. В 2025 году товарооборот между Беларусью и Лаосом вырос почти на 30%, за январь - август 2026 года - вдвое. Проводимые встречи, визиты дают серьезную отдачу.





"В Лаос поставляются тракторы МТЗ. Сейчас есть проекты и намерения по развитию отношений с Минским автомобильным заводом. Идет развитие отношений между банками Беларуси и Лаоса", - сказал парламентариев, указав на важность этой темы в плане расчетов за поставляемую продукцию.





Белорусские парламентарии со своей стороны способствуют развитию сотрудничества по всем направлениям: политике, экономике, гуманитарной сфере. "У нас сложились прекрасные отношения с коллегами из Лаоса", - подчеркнул Сергей Рачков, отметив, что в 2024 году состоялся официальный визит председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко в Лаос, где были проведены полноформатные переговоры в парламенте, подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве.





"Мы работаем совместно на международных парламентских площадках, поддерживая друг друга прежде всего в формировании, в развитии многополярного мира и нового мироустройства, основанного на справедливости, взаимном доверии и учете интересов абсолютно всех участников международных отношений", - сказал парламентарий.





Он заметил, что в состав межправительственной комиссии делегирован депутат, который принимает активное участие в ее работе. В целом мнение парламентариев учитывается в деятельности межправительственной комиссии при подготовке дорожных карт, протоколов по итогам заседаний.





"Идет планомерная, порой, может быть, рутинная работа, но без которой невозможно уплотнить ткань двухсторонних отношений", - добавил он.





Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, Сергей Рачков отметил, в частности, проведение Дней культуры Лаоса в Беларуси.





Таким образом, те импульсы, которые даны прежде всего на уровне Президентов, распространяются абсолютно на все уровни и системы взаимодействия между Беларусью и Лаосом, подытожил Сергей Рачков.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии способствуют развитию сотрудничества с Лаосом по всем направлениям: в политике, экономике, гуманитарной сфере, отметил в комментарии журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.