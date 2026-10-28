Работа белорусских ученых на установке СКИФ и научное взаимодействие. Селиверстов встретился с главой РАН





Стороны высоко оценили достигнутый уровень сотрудничества Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук, развитие взаимодействия в прикладных и фундаментальных сферах, совместные работы в микроэлектронике, оптике, дистанционном зондировании земли. Посол предложил активнее задействовать потенциал Союзного государства для развития кооперационных проектов, сближения правового регулирования научной сферы в двух странах.





"Геннадий Красников проинформировал о реализующихся в России масштабных научных проектах в сфере космоса, физики высоких энергий. Обменялись мнениями о перспективах работы белорусских ученых на установке СКИФ в Новосибирской области. Достигнута договоренность о поддержании рабочих контактов, в том числе с целью дальнейшего углубления взаимодействия белорусских и российских ученых в рамках Союзного государства", - проинформировали в пресс-службе.-0-

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов провел встречу с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.