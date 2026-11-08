Рабочий топор Президента с его автографом выиграла команда "ВоенТВ"

8 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Победителем пятого чемпионата по колке дров среди СМИ стала команда телекомпании "ВоенТВ". Ей достался главный приз - рабочий топор Президента отечественного производства с автографом главы государства и его рабочие перчатки, передает корреспондент БЕЛТА.
Участник команды "Военкор" телекомпании "ВоенТВ" Евгений Шикунов рассказал, что у коллектива есть специальное место, где хранятся все его достижения, в том числе награды прошлых лет. Новый трофей займет там самое почетное место.
В прошлом году лучшей также стала команда "ВоенТВ". "Мы сами немного в шоке, что смогли повторить результат и удержать эту планку. Думаю, победить нам помогла сплоченность. Мы все вместе тренировались: начали за полтора-два месяца до соревнований, ездили в лесхоз и отрабатывали все дисциплины. И в очередной раз доказали самим себе, что вместе можем очень многое", - отметил Евгений Шикунов.
По его словам, все участники команды выложились на полную и во всех номинациях занимали места не ниже четвертого.
Пятый чемпионат по колке дров среди СМИ прошел на берегу водохранилища Вяча. Участники соревновались в колке дров, перерубании бревна топором, колке дров по-Президентски, эстафете, конкурсах "Одним ударом!" и "Проверка на прочность".-0-
Фото Андрея Синявского, Татьяны Матусевич