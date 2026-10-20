Рабочие места, достойная зарплата, социальные программы. Русый о роли ВНС в развитии регионов





"Вчера было 30 лет, как начало работать Всебелорусское народное собрание. Утверждалась первая программа пятилетнего развития нашей страны. В эти дни мы подводим итоги 30-летней работы", - сказал Михаил Русый.

Председатель Постоянной комиссии отметил, что каждое ВНС имело определенную тематику и ознаменовывало новый этап развития страны. На втором заседании VII ВНС рассматривалось семь приоритетов развития, один из которых - развитие страны через развитие регионов. Подчеркивалось: сильные регионы - это сильная страна, сильное государство. Главой государства была поставлена задача - как минимум один инвестиционный проект под личный патронаж председателя райисполкома. Председатель Постоянной комиссии отметил, что каждое ВНС имело определенную тематику и ознаменовывало новый этап развития страны. На втором заседании VII ВНС рассматривалось семь приоритетов развития, один из которых - развитие страны через развитие регионов. Подчеркивалось: сильные регионы - это сильная страна, сильное государство. Главой государства была поставлена задача - как минимум один инвестиционный проект под личный патронаж председателя райисполкома.





Парламентарий заметил, что бюджет района более чем наполовину формируется из подоходного налога. А инвестиции в регион - это заработная плата, это рабочие места. "То есть мы получаем продукцию, рабочие места для людей, получаем бюджет для выполнения социальных программ", - сказал он, подчеркнув, что выполнение принятых решений находится на жестком контроле. Эти вопросы уже несколько раз на своем уровне рассматривал глава государства.





Говоря о Лиде, где проходило совместное выездное заседание, Михаил Русый заметил, что город попал в число городов ускоренного развития. В Лиде и районе реализуется как минимум одиннадцать проектов - все крайне важные. Создается инновационная экспортно-ориентированная продукция.





Говоря о развитии регионов, парламентарий привел в пример предприятие "Конус" РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", расположенное в Лиде. Завод производит горячее цинкование изделий на современном оборудовании с применением новейших технологий.

Парламентарии посмотрели, как организована работа на данном предприятии по всем направлениям. Михаил Русый отметил высокую заработную плату, прекрасный социальный пакет, что позволяет работникам чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Примечательно, что за короткий период времени коллектив серьезно расширился, сегодня здесь работает 280 человек. На предприятии создана собственная школа подготовки кадров. Парламентарии посмотрели, как организована работа на данном предприятии по всем направлениям. Михаил Русый отметил высокую заработную плату, прекрасный социальный пакет, что позволяет работникам чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Примечательно, что за короткий период времени коллектив серьезно расширился, сегодня здесь работает 280 человек. На предприятии создана собственная школа подготовки кадров.





Председатель Постоянной комиссии обратил внимание на хорошо выстроенную работу с многодетными семьями, детьми, пенсионерами. "Не только на самом предприятии. Посмотрите, сколько внимания уделяется спорту", - сказал он, заметив, что предприятие выступает спонсором нескольких спортивных клубов.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции в регионы открывают возможности для создания рабочих мест, повышения заработной платы, реализации социальных программ, отметил в комментарии журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый на полях совместного выездного заседания Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству и Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности, сообщает корреспондент БЕЛТА.