Путь глубокой правовой и структурной эволюции пройден ВНС за 30 лет - делегат

Делегат акцентировал, что в настоящее время ВНС обеспечивает баланс ветвей власти, а также преемственность стратегического курса. "Важнейшие документы, включая Военную доктрину, проходят через широкое всенародное обсуждение. Вовлеченность в диалог общества гарантирует участие в принятии решений такого уровня рядовых граждан - от руководителей крупных предприятий до врачей, учителей и рабочих из всех регионов страны", - отметил он.
По словам делегата, главный индикатор доверия к ВНС - интерес граждан к работе этого форума. "Особенно он проявляется на встречах с людьми, во время общения. Всегда поступают вопросы. Людям важно понимать, как работает Всебелорусское народное собрание, какие решения принимает. Эти вопросы неизменно поступают как на встречах с трудовыми коллективами на производственных предприятиях, так и с гражданами по месту жительства", - подчеркнул он.
"Белорусы ждут от нас конкретных ответов. Именно эта живая обратная связь и делает народовластие по-настоящему работающим механизмом", - заключил Александр Драгун.-0-
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Фото из архива БЕЛТА