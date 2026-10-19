Путь глубокой правовой и структурной эволюции пройден ВНС за 30 лет - делегат

"Белорусы ждут от нас конкретных ответов. Именно эта живая обратная связь и делает народовластие по-настоящему работающим механизмом", - заключил Александр Драгун.-0-

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19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание (ВНС) за 30 лет деятельности прошло через глубокую правовую и структурную эволюцию. Таким мнением поделился с БЕЛТА директор РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка", действующий делегат ВНС Александр Драгун.За 30 лет ВНС стало одним важнейших элементов политической архитектуры страны. При этом, как отметил делегат, изменилась и роль главного форума. Александр Драгун указал и на глубокую правовую и структурную эволюцию ВНС. "Конституционная реформа закрепила за ним четкую управленческую вертикаль. Образованы постоянно действующие Президиум и секретариат. Это позволяет оперативно реагировать на внутренние и внешние вызовы", - сказал он.Делегат акцентировал, что в настоящее время ВНС обеспечивает баланс ветвей власти, а также преемственность стратегического курса. "Важнейшие документы, включая Военную доктрину, проходят через широкое всенародное обсуждение. Вовлеченность в диалог общества гарантирует участие в принятии решений такого уровня рядовых граждан - от руководителей крупных предприятий до врачей, учителей и рабочих из всех регионов страны", - отметил он.По словам делегата, главный индикатор доверия к ВНС - интерес граждан к работе этого форума. "Особенно он проявляется на встречах с людьми, во время общения. Всегда поступают вопросы. Людям важно понимать, как работает Всебелорусское народное собрание, какие решения принимает. Эти вопросы неизменно поступают как на встречах с трудовыми коллективами на производственных предприятиях, так и с гражданами по месту жительства", - подчеркнул он.