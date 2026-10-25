Птицы под контролем. Чем занимается орнитолог на аэродроме, узнали в Национальном аэропорту "Минск"

Каждый день аэродром находится под пристальным вниманием множества специалистов. Среди них - орнитологи. В аэропорту работают два таких профессионала: они трудятся посменно и ежедневно следят за безопасностью. Один из них - Виталий Касперович. Во время смены он следит за орнитологической обстановкой аэродрома, чтобы не допустить столкновения птиц с самолетами: такие происшествия могут привести к серьезным последствиям - от многомиллионных затрат до угрозы человеческим жизням. Каждый день аэродром находится под пристальным вниманием множества специалистов. Среди них - орнитологи. В аэропорту работают два таких профессионала: они трудятся посменно и ежедневно следят за безопасностью. Один из них - Виталий Касперович. Во время смены он следит за орнитологической обстановкой аэродрома, чтобы не допустить столкновения птиц с самолетами: такие происшествия могут привести к серьезным последствиям - от многомиллионных затрат до угрозы человеческим жизням.

В эту сферу, как рассказал Виталий Касперович, он попал по счастливому случаю. "Мне всегда была интересна природа, поэтому я пошел учиться на биологический факультет Белорусского государственного университета. Позже окончил его по специальности "биоэкология". Одной из частей обучения была орнитология. В какой-то момент друзья рассказали, что в аэропорту нужны орнитологи. Я позвонил, мне назначили собеседование, после которого я приступил к работе здесь - в должности специалиста по орнитологии", - рассказал он. В эту сферу, как рассказал Виталий Касперович, он попал по счастливому случаю. "Мне всегда была интересна природа, поэтому я пошел учиться на биологический факультет Белорусского государственного университета. Позже окончил его по специальности "биоэкология". Одной из частей обучения была орнитология. В какой-то момент друзья рассказали, что в аэропорту нужны орнитологи. Я позвонил, мне назначили собеседование, после которого я приступил к работе здесь - в должности специалиста по орнитологии", - рассказал он.

Вот уже четыре года Виталий Касперович следит за безопасностью полетов и помогает поддерживать аэродром в таком состоянии, чтобы он не привлекал птиц. Его обычный рабочий день начинается с осмотра. Первый осмотр нужен, чтобы оценить ситуацию и спрогнозировать, сколько птиц может быть на аэродроме в этот день. От этого зависит орнитологическая обстановка. "Исходя из этого, я определяю количество осмотров и время, которое проведу в контролируемой зоне летного поля, в том числе на полосе", - отметил специалист. Вот уже четыре года Виталий Касперович следит за безопасностью полетов и помогает поддерживать аэродром в таком состоянии, чтобы он не привлекал птиц. Его обычный рабочий день начинается с осмотра. Первый осмотр нужен, чтобы оценить ситуацию и спрогнозировать, сколько птиц может быть на аэродроме в этот день. От этого зависит орнитологическая обстановка. "Исходя из этого, я определяю количество осмотров и время, которое проведу в контролируемой зоне летного поля, в том числе на полосе", - отметил специалист.

Основная работа орнитолога - отпугивать птиц и следить за орнитологической обстановкой на аэродроме. Для этого у Виталия Касперовича есть множество средств. Среди них - пассивные устройства, установленные на территории аэродрома, - зеркальные шары, которые издалека напоминают диско-шары и в солнечную погоду создают блики, отпугивающие птиц, газовые пушки, работающие по таймеру и издающие хлопки, похожие на выстрелы, воздушные змеи в виде коршунов, которые отпугивают мелких птиц, опасающихся хищников. Основная работа орнитолога - отпугивать птиц и следить за орнитологической обстановкой на аэродроме. Для этого у Виталия Касперовича есть множество средств. Среди них - пассивные устройства, установленные на территории аэродрома, - зеркальные шары, которые издалека напоминают диско-шары и в солнечную погоду создают блики, отпугивающие птиц, газовые пушки, работающие по таймеру и издающие хлопки, похожие на выстрелы, воздушные змеи в виде коршунов, которые отпугивают мелких птиц, опасающихся хищников.

Но главная "рабочая лошадка" Виталия Касперовича - автомобиль. Он позволяет орнитологу быстро оказаться в нужном месте, а еще на нем установлены биоакустические устройства. Их звуки воздействуют на стаи птиц и помогают их отпугивать. Для разных видов птиц используют разные записи, которые периодически меняют. "Например, есть несколько сигналов тревоги скворцов. Их можно выбирать и чередовать. Если птицы привыкают к одному звуку, тогда его можно заменить похожим - как будто подает сигнал другая птица того же вида", - добавил орнитолог. Но главная "рабочая лошадка" Виталия Касперовича - автомобиль. Он позволяет орнитологу быстро оказаться в нужном месте, а еще на нем установлены биоакустические устройства. Их звуки воздействуют на стаи птиц и помогают их отпугивать. Для разных видов птиц используют разные записи, которые периодически меняют. "Например, есть несколько сигналов тревоги скворцов. Их можно выбирать и чередовать. Если птицы привыкают к одному звуку, тогда его можно заменить похожим - как будто подает сигнал другая птица того же вида", - добавил орнитолог.

Кого можно встретить на аэродроме? Как рассказал Виталий Касперович, круглый год здесь встречаются привычные всем вороны и голуби. Во время весенней и осенней миграции к ним добавляются скворцы и чибисы. Крупные и средние птицы, по словам орнитолога, на аэродроме появляются редко: их миграционные пути не проходят через территорию аэропорта, поэтому обстановка здесь практически всегда остается стабильной. "Самый опасный период - время вылета молодых птиц, которое приходится на конец лета. Они еще не знают, как вести себя на территории аэропорта. Тогда и может происходить большая часть столкновений", - добавил специалист. Кого можно встретить на аэродроме? Как рассказал Виталий Касперович, круглый год здесь встречаются привычные всем вороны и голуби. Во время весенней и осенней миграции к ним добавляются скворцы и чибисы. Крупные и средние птицы, по словам орнитолога, на аэродроме появляются редко: их миграционные пути не проходят через территорию аэропорта, поэтому обстановка здесь практически всегда остается стабильной. "Самый опасный период - время вылета молодых птиц, которое приходится на конец лета. Они еще не знают, как вести себя на территории аэропорта. Тогда и может происходить большая часть столкновений", - добавил специалист.

В аэропорту также ведут журнал наблюдений. Он помогает сравнивать обстановку в разные годы и понимать, чего ожидать. "Например, мы сравнили данные и увидели, что в этом году было спокойнее. Это чувствуется и по самой обстановке. В прошлом году снег растаял быстрее, поэтому в некоторых местах скапливалась вода и туда прилетали птицы. В этом году такого не было: вода уходила равномерно, в пониженных участках ее не скапливалось, поэтому птиц там тоже не было", - рассказал Виталий Касперович. В аэропорту также ведут журнал наблюдений. Он помогает сравнивать обстановку в разные годы и понимать, чего ожидать. "Например, мы сравнили данные и увидели, что в этом году было спокойнее. Это чувствуется и по самой обстановке. В прошлом году снег растаял быстрее, поэтому в некоторых местах скапливалась вода и туда прилетали птицы. В этом году такого не было: вода уходила равномерно, в пониженных участках ее не скапливалось, поэтому птиц там тоже не было", - рассказал Виталий Касперович.

Статистика помогает понять, насколько хорошо работают используемые методы. Если орнитологическая обстановка спокойная, значит, действующие меры эффективны. Если ситуация меняется, приходится корректировать и способы отпугивания. Поэтому у орнитолога есть не только практические задачи, но и работа с документацией. Кроме того, он взаимодействует с теми, кто работает вблизи аэропорта. "Например, мы поддерживаем связь с сельхозпредприятиями, которые работают недалеко от аэропорта. Их деятельность может влиять на орнитологическую обстановку и привлекать птиц", - пояснил он. Статистика помогает понять, насколько хорошо работают используемые методы. Если орнитологическая обстановка спокойная, значит, действующие меры эффективны. Если ситуация меняется, приходится корректировать и способы отпугивания. Поэтому у орнитолога есть не только практические задачи, но и работа с документацией. Кроме того, он взаимодействует с теми, кто работает вблизи аэропорта. "Например, мы поддерживаем связь с сельхозпредприятиями, которые работают недалеко от аэропорта. Их деятельность может влиять на орнитологическую обстановку и привлекать птиц", - пояснил он.

Виталий Касперович в борьбе с птицами не одинок: в этой работе задействована внештатная орнитологическая группа из числа сотрудников разных подразделений аэропорта. "Независимо от того, кто заметил птиц, информация передается тем, кто может их отпугнуть. Например, если экипаж воздушного судна при заходе на посадку замечает птиц на полосе, он докладывает об этом диспетчеру. Диспетчер в свою очередь сообщает нам: на полосе обнаружены птицы, нужно их отпугнуть. Мы тоже можем во время осмотра доложить диспетчеру о замеченных птицах. Тогда он предупредит экипажи, что в определенном районе есть птицы и следует быть внимательнее", - рассказал орнитолог. Виталий Касперович в борьбе с птицами не одинок: в этой работе задействована внештатная орнитологическая группа из числа сотрудников разных подразделений аэропорта. "Независимо от того, кто заметил птиц, информация передается тем, кто может их отпугнуть. Например, если экипаж воздушного судна при заходе на посадку замечает птиц на полосе, он докладывает об этом диспетчеру. Диспетчер в свою очередь сообщает нам: на полосе обнаружены птицы, нужно их отпугнуть. Мы тоже можем во время осмотра доложить диспетчеру о замеченных птицах. Тогда он предупредит экипажи, что в определенном районе есть птицы и следует быть внимательнее", - рассказал орнитолог.

При необходимости отпугнуть птиц могут и другие сотрудники, работающие на территории аэродрома. Они специально обучены этому. При необходимости отпугнуть птиц могут и другие сотрудники, работающие на территории аэродрома. Они специально обучены этому.





Виталий Касперович отметил, что сейчас орнитологическая обстановка в Национальном аэропорту "Минск" отличная. Ему есть с чем сравнить: специалист посещал международные конференции и знаком с опытом коллег. Орнитологи аэропорта также поддерживают связь с филиалами в Орше и Могилеве для оказания содействия по орнитологическому обеспечению безопасности полетов.





Итак, пассажиры, вылетающие из Национального аэропорта "Минск" и прибывающие туда, могут быть спокойны: за тем, чтобы птицы не мешали воздушным судам, следят специалисты. Благодаря их работе в безопасности остаются и самолеты, и сами птицы.





Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-