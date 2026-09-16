Психология денег. Почему одни тратят, а другие копят, рассказала эксперт

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему одни тратят деньги, а другие копят, рассказала психолог, медиатор Алла Комаровская в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
За деньгами всегда стоит какая-то эмоция или состояние, отметила Алла Комаровская. "Издавна это состояние безопасности, потому что раньше вместо денег использовали еду, обменивали ее на что-то. В современном мире за деньгами может стоять какое-то спокойствие, забота о будущем или это могут быть страхи", - пояснила психолог.
Она выделила два типа людей по отношению к деньгам. Первый - люди-сберегатели (шопофобы). "Это люди, которые боятся покупать, боятся тратить деньги. Почему? Потому что они хотят контролировать свою жизнь, контролировать свою безопасность. И для них трата - это равно потеря этого контроля и безопасности. Поэтому они в моменте себя могут лишать удовольствий, каких-то радостей, легкого дофамина. Потому что ощущают свою жизнь постоянно как угрозу", - объяснила Алла Комаровская.
Такое поведение часто формируется в детстве. Возможно, это человек, который будучи ребенком сталкивался с буллингом, нуждался, жил в бедности или видел, что родители постоянно тревожатся из-за денег и нужно было их накапливать любым путем.
Второй тип - транжиры (шопоголики), для которых характерно испытывать удовольствие от быстрых трат и стремление к статусу. "Это становится проблемой, когда человек теряет контроль и бесконечно покупает, потому что на самом деле он закрывает какую-то свою другую потребность. Не потребность в красоте, эстетике, новой вещи какой-то, а потребность, например, в признании, влиянии, в том, чтобы оказали заботу", - сказала Алла Комаровская.
Например, девушка в отношениях с богатым мужчиной, но его постоянно нет дома. Тогда покупки и трата денег для нее могут символизировать какую-то даже коммуникацию. То есть девушка идет в магазин, общается с продавцами, они оказывают ей внимание, и она получает удовольствие, которого не может получить дома от близкого человека. Но если у нее нет радости от покупки, сколько бы она их не сделала, - с этим надо работать, отметила психолог.
Кроме того, импульсивные траты часто являются формой эмоциональной зависимости, схожей с зависимостью от сладкого или других вещей. Проблема возникает не тогда, когда человек тратит деньги, а когда эти действия приводят к негативным последствиям: долгам, невозможности оплатить обязательные расходы (лечение, образование детей) или чувству вины. Краткосрочный всплеск дофамина от покупки быстро проходит, а финансовые и эмоциональные проблемы остаются.
Для работы с таким поведением необходимо развивать осознанность и навык проживания эмоций без деструктивных действий. Терапия помогает расширить "окно толерантности" - способность выдерживать тревогу или другие сильные чувства, не поддаваясь импульсу потратить деньги. Этот процесс требует времени и практики: от умения заметить желание совершить покупку до способности отложить действие на 24 часа.
Важным инструментом самопомощи является ведение дневников эмоций и трат: фиксация чувств, предшествующих покупке, позволяет увидеть закономерности и прогресс. Если человек не испытывает дискомфорта от своих трат, его базовые потребности закрыты и он не живет в долг, психологическое вмешательство может не требоваться. Однако если траты идут вразрез с жизненными ценностями и целями, вызывая вину и ухудшая качество жизни, работа с психологом поможет найти более экологичные способы справляться со стрессом и выстроить здоровые финансовые привычки, подытожила Алла Комаровская.-0-
Общество
16 сентября 2026, 18:00
Психология денег. Почему одни тратят, а другие копят, рассказала эксперт
Фото pexels
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