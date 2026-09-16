Психология денег. Почему одни тратят, а другие копят, рассказала эксперт

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 16 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:29 Досрочная пенсия или доплата? В Минтруда пояснили нюансы профессионального пенсионного страхования  Общество
18:23 Республиканский союз строителей подписал соглашения о сотрудничестве с партнерами из Китая и Кыргызстана Экономика
18:21 В Минобороны Польши заявили, что усиливают защиту погранпереходов на границе с Украиной  В мире
18:21 Как решить жилищный вопрос? В Минстройархитектуры рассказали о возможностях белорусов Общество
18:19 Как повлияет введение электронной визы на турпоток из Индии, рассказал генконсул Беларуси в Мумбаи Общество
18:08 Беларусь заинтересована в дальнейшем использовании экспертных возможностей МАГАТЭ и открытом диалоге - Дапкюнас  Политика
18:05 "Мы сильны, потому что едины". Учитель истории о важности даты 17 сентября Регионы
18:00 Психология денег. Почему одни тратят, а другие копят, рассказала эксперт Общество
17:59 Ученые Беларуси и КНР планируют создать совместную лабораторию в области интеллектуального машиностроения Общество
17:58 Бесплатные консультации по правовым вопросам пройдут 17 сентября в нотариальных конторах Беларуси Общество
17:54 Премьер Чехии обвинил европейских лидеров в неспособности защищать интересы ЕС В мире
17:53 Развитие мирного атома невозможно без обеспечения ядерной безопасности - Дапкюнас Политика
17:50 Искусственный интеллект помогает в рыночной оценке квартир в Беларуси - Госкомимущество Общество
17:49 Минтранс утвердил новые правила использования видеорегистраторов работниками контрольно-ревизорских служб  Общество
17:34 Сингапур платит жителям вознаграждение за чтение книг по 15 минут в день Калейдоскоп
17:29 Агентства по государственной регистрации и земельному кадастру бесплатно проконсультируют 17 сентября  Общество
17:28 Беларусь подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ - Дапкюнас Политика
17:26 Алесин: Беларусь с толком использовала советский потенциал в производстве и ремонте средств связи Общество
17:21 Дороги, памятники, учебные заведения. Какие сведения о Беларуси включили в Геопортал СНГ  Общество
17:20 В Гродно ко Дню народного единства запустили уникальный ретротроллейбус  Регионы
17:16 Минфин обновил некоторые национальные правила аудиторской деятельности Общество
17:11 "Эхо войны. Сохраним память вместе". Мемориальный знак в память о жертвах геноцида открыли в д.Залипье под Гомелем Регионы
17:09 "Если объединиться, можно пройти все испытания". Квест "Код единства" провели в Березе Общество
17:05 Беларусь и Тюменская область расширяют сотрудничество в энергетической отрасли Экономика
16:58 В Минтруда напомнили, кто имеет право на дополнительную профессиональную пенсию Общество
16:57 "У власти и главы государства есть большой кредит доверия от людей". Жук о результатах социсследования Общество
16:57 Гренландия и Антарктида потеряли 12,5 трлн тонн льда с 1979 года В мире
16:55 Во Франции рыбаки подожгли баррикады из-за роста цен на топливо  В мире
16:49 Когда у людей есть общая историческая память, уважение к корням, государство получает прочную опору - Крупко Регионы
16:47 В Украине миллионы тонн зерна могут сгнить из-за логистических трудностей  В мире
Все новости
Все новости

Психология денег. Почему одни тратят, а другие копят, рассказала эксперт

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
16 сентября 2026, 18:00

Психология денег. Почему одни тратят, а другие копят, рассказала эксперт

Фото pexels
Фото pexels
Фото pexels
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему одни тратят деньги, а другие копят, рассказала психолог, медиатор Алла Комаровская в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

За деньгами всегда стоит какая-то эмоция или состояние, отметила Алла Комаровская. "Издавна это состояние безопасности, потому что раньше вместо денег использовали еду, обменивали ее на что-то. В современном мире за деньгами может стоять какое-то спокойствие, забота о будущем или это могут быть страхи", - пояснила психолог.

Она выделила два типа людей по отношению к деньгам. Первый - люди-сберегатели (шопофобы). "Это люди, которые боятся покупать, боятся тратить деньги. Почему? Потому что они хотят контролировать свою жизнь, контролировать свою безопасность. И для них трата - это равно потеря этого контроля и безопасности. Поэтому они в моменте себя могут лишать удовольствий, каких-то радостей, легкого дофамина. Потому что ощущают свою жизнь постоянно как угрозу", - объяснила Алла Комаровская.

Такое поведение часто формируется в детстве. Возможно, это человек, который будучи ребенком сталкивался с буллингом, нуждался, жил в бедности или видел, что родители постоянно тревожатся из-за денег и нужно было их накапливать любым путем.

Второй тип - транжиры (шопоголики), для которых характерно испытывать удовольствие от быстрых трат и стремление к статусу. "Это становится проблемой, когда человек теряет контроль и бесконечно покупает, потому что на самом деле он закрывает какую-то свою другую потребность. Не потребность в красоте, эстетике, новой вещи какой-то, а потребность, например, в признании, влиянии, в том, чтобы оказали заботу", - сказала Алла Комаровская.

Например, девушка в отношениях с богатым мужчиной, но его постоянно нет дома. Тогда покупки и трата денег для нее могут символизировать какую-то даже коммуникацию. То есть девушка идет в магазин, общается с продавцами, они оказывают ей внимание, и она получает удовольствие, которого не может получить дома от близкого человека. Но если у нее нет радости от покупки, сколько бы она их не сделала, - с этим надо работать, отметила психолог.

Кроме того, импульсивные траты часто являются формой эмоциональной зависимости, схожей с зависимостью от сладкого или других вещей. Проблема возникает не тогда, когда человек тратит деньги, а когда эти действия приводят к негативным последствиям: долгам, невозможности оплатить обязательные расходы (лечение, образование детей) или чувству вины. Краткосрочный всплеск дофамина от покупки быстро проходит, а финансовые и эмоциональные проблемы остаются.

Для работы с таким поведением необходимо развивать осознанность и навык проживания эмоций без деструктивных действий. Терапия помогает расширить "окно толерантности" - способность выдерживать тревогу или другие сильные чувства, не поддаваясь импульсу потратить деньги. Этот процесс требует времени и практики: от умения заметить желание совершить покупку до способности отложить действие на 24 часа.

Важным инструментом самопомощи является ведение дневников эмоций и трат: фиксация чувств, предшествующих покупке, позволяет увидеть закономерности и прогресс. Если человек не испытывает дискомфорта от своих трат, его базовые потребности закрыты и он не живет в долг, психологическое вмешательство может не требоваться. Однако если траты идут вразрез с жизненными ценностями и целями, вызывая вину и ухудшая качество жизни, работа с психологом поможет найти более экологичные способы справляться со стрессом и выстроить здоровые финансовые привычки, подытожила Алла Комаровская.-0-
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Досрочная пенсия или доплата? В Минтруда пояснили нюансы профессионального пенсионного страхования 
Фото из архива Как решить жилищный вопрос? В Минстройархитектуры рассказали о возможностях белорусов
Как повлияет введение электронной визы на турпоток из Индии, рассказал генконсул Беларуси в Мумбаи
Фото НАН Ученые Беларуси и КНР планируют создать совместную лабораторию в области интеллектуального машиностроения
Фото из архива Бесплатные консультации по правовым вопросам пройдут 17 сентября в нотариальных конторах Беларуси
Фото из архива Искусственный интеллект помогает в рыночной оценке квартир в Беларуси - Госкомимущество
  • Главная
  • Психология денег. Почему одни тратят, а другие копят, рассказала эксперт
    • Главное
    Подробности нового раунда переговоров Лукашенко со спецпосланником США Коулом
    Общественно-политические тренды. Вторую часть масштабного социсследования презентовали в Минске
    Коул: Беларусь и США на переговорах достигли большого прогресса
    Вопросы экспорта строительных услуг обсудили на совещании в правительстве
    Топ-новости
    Беларусь и США согласовали промежуточный договор
    Коул: США снимут санкции с "Лакокраски" и "Беллесбумпрома"
    Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов - Сергеенко
    Хренин на Сяншаньском форуме озвучил предложения по нормализации ситуации в сфере международной безопасности
    Беларусь подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ - Дапкюнас
    Как повлияет введение электронной визы на турпоток из Индии, рассказал генконсул Беларуси в Мумбаи
    Алесин: Беларусь с толком использовала советский потенциал в производстве и ремонте средств связи
    "У власти и главы государства есть большой кредит доверия от людей". Жук о результатах социсследования
    Подавляющее большинство белорусов доверяет Президенту
    "Годен пять суток". Узнали рецепт настоящего советского кваса, которым угощали Лукашенко в Вилейке
    Утвержден порядок ведения госреестра систем питьевого водоснабжения 
    Беларусь и Оман обсуждают реализацию совместных проектов между вузами
    Международные выставки BUDEXPO и "Наш дом" открылись в Минске
    Бесплатный проезд для водителей и "витаминные точки" в городе. Как Минск проведет День без автомобиля
    Почти 5 млрд рублей направил Беларусбанк на поддержку малого и среднего бизнеса с начала года 
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.