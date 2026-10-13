Проверки структур военной организации государства продолжатся. Вольфович озвучил некоторые детали

- Лукашенко о проверках силовиков: должны быть готовы к самому негативному сценарию
- Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси
Александр Вольфович пояснил: подобные мероприятия необходимы для того, чтобы Президент видел объективную картину состояния структур военной организации государства. "Национальная безопасность для Президента - вопрос номер один, он это держит на личном контроле. И никакого обмана здесь быть не должно, потому что не совсем объективная информация повлияет на правильность или целесообразность решений, которые должен принять командир любого ранга и, несомненно, Президент нашей страны", - констатировал Александр Вольфович.
Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Открывая совещание, он сразу подчеркнул, что разговор будет масштабным и затронет обеспечение национальной безопасности в целом.
Президент обратил внимание, что в нынешних непростых условиях и обстановке вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно. Именно для этой цели по его поручению Государственный секретариат Совета безопасности и другие структуры проводят масштабные проверки. Причем глава государства ставит задачу делать это внезапно, точечно, так, как это будет в реальных боевых условиях.
Президент поручил государственному секретарю Совета безопасности по итогам проверок предоставить комплексный и подробный доклад.-0-