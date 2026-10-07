Проверка боеготовности ВС продолжается в одной из артиллерийских бригад - Минобороны

За действиями гвардейцев наблюдает заместитель государственного секретаря Совета безопасности генерал-майор Андрей Горбатенко. Он рассказал о цели учения, которое проводится в соответствии с поручением главы государства под руководством Госсекретариата. "Главная цель - реально оценить готовность и способность бригады выполнять задачи по предназначению. Для этого созданы необходимые тактическая обстановка и средства усиления, переданные бригаде. Учение такого масштаба с артиллерийской бригадой проводится впервые, и оно имеет много особенностей. Подразделения бригады действуют не на своем полигоне, а выведены в незнакомые для них участки местности. Действуют они на реальных расстояниях. Это позволяет оценить, как организовано управление, способна ли система управления бригадой решить все задачи управления, как функционируют все обеспечивающие системы. Сегодня среди участников учения большое количество военнообязанных. Артиллеристы выполняли очень сложную задачу - применение при поражении целей высокоточных боеприпасов. Расчет, который их применял, состоял полностью из военнообязанных. Весь материал обобщается, анализируется, он будет доложен Главнокомандующему Вооруженными Силами, руководству Вооруженных Сил для того, чтобы учитывать это в подготовке артиллерийских подразделений", - проинформировал Андрей Горбатенко.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из артиллерийских бригад продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Руслана Чехова. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.Руслан Чехов руководит тактическими учениями с привлекаемой к проверке бригадой. В маневрах участвуют действующие артиллеристы и военнообязанные, призванные из запаса. "На тактическом учении бригада отрабатывает борьбу с полевой артиллерией условного противника с постоянной сменой огневых позиций. Все действия артиллеристы отрабатывают с учетом опыта современных вооруженных конфликтов", - отметили в Минобороны.