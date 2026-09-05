Проверка боеготовности внутренних войск. Военнообязанные отрабатывают передвижение малыми группами

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время проверки боевой готовности внутренних войск МВД, инициированной Президентом, продолжаются мобилизационные мероприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



В первый день занятий военнообязанные отработали изготовку к стрельбе из различных положений, а также передвижение на поле боя в составе малых групп. Далее резервистам предстоит отточить меткость стрельбы из автомата Калашникова.



Своими впечатлениями поделился Александр Шинкоренко, который ранее проходил службу в войсках правопорядка, а на сборы пришел добровольцем. "Прибыл я из Витебска. Нам обеспечили комфортные условия, выдали обмундирование и экипировку. На тренировках не только освежил ранее полученные знания, но и научился новому. Все организовано на высоком уровне", - отметил доброволец.



Заместитель командира в/ч 5530 Александр Казак подчеркнул, что военнообязанные под руководством инструкторов действуют уверенно, и их морально-психологическое состояние позволит выполнить все поставленные перед подразделением задачи.-0-