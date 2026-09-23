Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в ВВС и войсках ПВО

Александр Вольфович добавил, что для проверяемых была разработана сложная и динамичная воздушная обстановка. В ней будет разыграно более 70 различных эпизодов. Для обозначения условного противника будет задействована авиация не только Министерства обороны, но и Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госпогранкомитета, ДОСААФ. Участие примут различные типы летательных средств: от боевых истребителей, которые будут выполнять задачи на высоте более 12 тыс. м, до беспилотных летательных аппаратов различного класса, действующих на высоте 50 м в различных уголках нашей страны. Александр Вольфович добавил, что для проверяемых была разработана сложная и динамичная воздушная обстановка. В ней будет разыграно более 70 различных эпизодов. Для обозначения условного противника будет задействована авиация не только Министерства обороны, но и Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госпогранкомитета, ДОСААФ. Участие примут различные типы летательных средств: от боевых истребителей, которые будут выполнять задачи на высоте более 12 тыс. м, до беспилотных летательных аппаратов различного класса, действующих на высоте 50 м в различных уголках нашей страны.

Госсекретарь Совета безопасности указал, что проверке подвергается один из самых важных видов Вооруженных Сил. "Военно-воздушные силы и войска ПВО и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра Союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты", - отметил он.На важность ВВС и войск ПВО указывает и опыт современных конфликтов за рубежом. От качественно выстроенной системы противовоздушной обороны, заметил Александр Вольфович, зависит обеспечение безопасности любого государства. "Мы видим ситуации, когда БПЛА залетают на территорию Польши, прибалтийских государств, и ничего с ними не могут сделать наши ближайшие соседи, члены блока НАТО. Это еще раз подчеркивает актуальность проверки, определения наиболее проблемных вопросов в организации системы противовоздушной обороны. Такие мероприятия показывают аспекты, которые нужно доработать, на что обратить особое внимание. Сегодняшняя проверка не первая. Такие мероприятия проходят и по плану Генерального штаба на систематической основе", - подчеркнул госсекретарь Совета безопасности."Сегодня еще и непростые погодные условия: дождь, туман. Но мы ведь заявляем о том, что у нас всепогодная авиация. Поэтому посмотрим, как она будет действовать, как в сложившейся обстановке будут действовать радиотехнические войска, зенитные ракетные войска. Сразу после проверки мы подведем общий итог, но детальный анализ и оценка будут выставлены только после того, как будут представлены материалы объективного контроля", - резюмировал Александр Вольфович.-0-