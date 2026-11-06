Проверить электропроводку и печи. В МЧС напомнили о правилах безопасности в период холодов

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контролировать состояние электрооборудования, не допускать эксплуатации неисправных печей и обязательно установить автономные пожарные извещали - эти и другие правила помогут обезопасить жилище в период наступления холодов. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.





Как отметили в министерстве, анализ оперативной обстановки показывает, что несоблюдение элементарных правил безопасности в жилом фонде остается главной причиной пожаров и приводит к трагедиям. С начала года в республике произошло 5628 пожаров, при которых погибли 440 человек, еще 558 травмированы.





Чтобы обезопасить жилище, важно руководствоваться основными правилами безопасности. Нельзя допускать перегрузки электросетей, использования поврежденных розеток и оставления включенных электроприборов без присмотра. Можно эксплуатировать только исправные печи, следует избегать их перекала и завершать топку после полного прогорания углей, нельзя использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига, нужно контролировать процесс и не допускать к нему детей.





Автономные пожарные извещатели (АПИ) должны быть исправными. Данный прибор позволяет обнаружить задымление на ранней стадии и своевременно оповестить жильцов.





Неосторожность при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения или в постели, - одна из самых частых причин смертельных пожаров.-0-