Провалил первую попытку на испытаниях, но стал чемпионом. Как студент из Минска победил в конкурсе робототехники

Станислав пришел в робототехнику еще примерно в третьем классе. "Первые шаги в программировании делал с преподавательницей 191-й школы. С ней я увидел свои сильные стороны и направления, в которых могу развивать свой талант. Она же впоследствии готовила меня к олимпиадам. Там же проходили кружки по робототехнике, их преподаватель передал основы программирования роботов. Благодаря тому, что все объясняли очень доступно, быстро все освоил и вскоре поучаствовал в первых соревнованиях за границей - WRO 2017 в Коста-Рике", - поделился парень.Такая мощная поддержка и сформировала настоящую спортивную закалку будущего чемпиона. Для покорения новых вершин он решил поступить в Национальный детский технопарк - тогда юноша параллельно учился в Лицее БГУ. "К тому моменту я уже давно занимался робототехникой сам, поэтому и проект разрабатывал без посторонней помощи. Использовал одного из своих роботов, которого разрабатывал для соревнований, нашел ему применение в реальных задачах. С ним же потом и выступал в республиканском конкурсе научных работ, который проводился как раз в то время, когда я был в технопарке. Роботом можно было управлять дистанционно на внедорожном шестиколесном шасси, оснащенном пятиосевым манипулятором. Его можно применять в поисково-спасательных операциях, при ликвидации последствий техногенных катастроф, разминировании, исследовании пещер и вулканов", - рассказал Станислав.За время смены на направлении "Робототехника" проект удалось довести до совершенства. Робот стал настоящей звездой соревнований России и Беларуси, а еще победил в республиканском конкурсе научных работ учащихся.На этом Станислав Щегляк решил не останавливаться и без преподавателей готовился к покорению следующей вершины - международным соревнованиям "Кубок РТК. Высшая лига: Минск". На этот раз свой проект парень создавал около четырех месяцев. Большинство времени ушло на то, чтобы разработать аппарат и дождаться комплектующих. К тому времени парень уже был студентом факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Приходилось брать перерывы, чтобы сдать сессию. На 3-4-м курсах в вузе добавились тесно связанные с робототехникой предметы, такие как "Теория распознавания" и "Обработка данных в киберфизических и интеллектуальных системах", что помогло еще больше прокачать знания и использовать их на практике."Шасси робота можно было сделать более простым и за меньший срок, но моей целью была максимальная надежность и стабильность, возможность использовать его во всех четырех заданиях. Для тестов робота я воссоздал дома часть трассы, с разметкой и дорожными знаками - их напечатал на 3D-принтере", - добавил Станислав.На состязаниях задание "Движение по городу" проверяло автономное движение робота по макету города с соблюдением требований разметки и знаков, объездом препятствий на дороге. Соревнования не обошлись без эксцессов и заставили будущего чемпиона понервничать. Выявились неожиданные проблемы с алгоритмом, которые нельзя было увидеть и предугадать дома. Периодически трасса засвечивалась солнцем, это не давало распознавать разметку. Некоторые дорожные знаки не попадали в поле зрения камеры робота."Основная сложность в данном задании - выбор оптимального направления на перекрестке, когда вариантов несколько. Неправильный алгоритм может заставить робота попасть в цикл и ездить по городу, никогда не достигнув парковки, либо сделать маршрут слишком длинным. Мой алгоритм был способен избегать циклов, но в плане длины маршрута не был идеальным", - вспоминает он.Первую из двух попыток робот проехал на 0 баллов: маршрут засветило, а сама машина слишком рано обнаружила автобус на трассе. "Между попытками было два часа, и за это время я успел исправить обе проблемы, однако напряженность сохранялась до самого конца - времени на проверку новых функций робота было минимум. Но на второй попытке робот отработал как надо, и набрал вдвое больше баллов, чем ближайший конкурент", - с гордостью отметил Станислав.Тем, кто начинает свой путь в робототехнике, Станислав в первую очередь советует быть терпеливыми и не останавливаться на полпути. "На создание хорошего робота нужно немало времени и усилий. Если в процессе разработки приходится переделывать конструкцию несколько раз - это нормально. Важно постоянно развиваться и изучать актуальные технологии, а не останавливаться на чем-то одном", - заключил парень.Дарья ВЕРЕНИЧ, Фото из архива героя,БЕЛТА.-0-