Противодействие фальсификации истории обсудили представители Беларуси и России в Генпрокуратуре





Рабочая встреча состоялась в рамках реализации решения объединенной коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России в формате видеоконференцсвязи.





На повестке - противодействие фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма, а также борьба с распространением нацистских материалов и символики. Участники встречи обсудили состояние законодательного обеспечения этих вопросов в Беларуси и России, а также проблемы имплементации международных актов в сфере противодействия реабилитации нацизма в национальное законодательство.





По окончании мероприятия определены возможные направления развития национального правового регулирования для противодействия этим вызовам и угрозам, а также сохранения исторической памяти и правды о героическом подвиге советского народа в годы войны. Кроме того, сформулированы и согласованы подходы в части унификации белорусского и российского законодательства в указанной сфере.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противодействие фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма обсудили представители Научно-практического центра (НПЦ) Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Университета прокуратуры Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в НПЦ.