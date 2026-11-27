Игорь Сергеенко напомнил: 30 лет назад, 28 ноября, вступила в силу новая редакция Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой начал работу двухпалатный парламент - Национальное собрание.

"Мы провели цикл парламентских чтений под общим названием "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность (с 1996 года по настоящее время)". Напомню о некоторых из них. В Полоцке рассматривали вопрос об истоках белорусского народовластия, тогда пригласили к обсуждению актив Витебской области, студентов вузов. Также собирались и в музее истории Великой Отечественной войны, куда были приглашены курсанты и студенты столичных вузов. Тогда уделили внимание деятельности Верховного Совета Белорусской ССР в довоенный и послевоенный период, а также в годы Великой Отечественной войны. Проходили выставки, встречи в трудовых коллективах, на которых шла речь об истории становления белорусского парламента на различных этапах", - напомнил он.

Завершается цикл парламентских чтений в этом году рассмотрением вопроса о развитии Национального собрания и, в частности, Палаты представителей за 30 последних лет. "На это мероприятие приглашены депутаты прошлых созывов, наиболее активные, те люди, которые и сегодня в строю, принимают активное участие в общественно-политической жизни страны, в законодательной, общественной деятельности Палаты представителей", - рассказал спикер. Завершается цикл парламентских чтений в этом году рассмотрением вопроса о развитии Национального собрания и, в частности, Палаты представителей за 30 последних лет. "На это мероприятие приглашены депутаты прошлых созывов, наиболее активные, те люди, которые и сегодня в строю, принимают активное участие в общественно-политической жизни страны, в законодательной, общественной деятельности Палаты представителей", - рассказал спикер.

Сегодняшнее мероприятие было наполнено интересными встречами, обменом мнений и взглядами на перспективы. "Многие вспомнили свои годы работы в Палате представителей. Перед каждым созывом стояли свои задачи, характерные для того исторического периода. Это и вопросы становления и развития нашей экономики, и тема национальной безопасности, и другие. Жизнь постоянно вносит коррективы, появляются новые вызовы и угрозы, на которые необходимо реагировать, и не просто реагировать, а законодательно обеспечивать развитие страны", - подчеркнул председатель Палаты представителей. Сегодняшнее мероприятие было наполнено интересными встречами, обменом мнений и взглядами на перспективы. "Многие вспомнили свои годы работы в Палате представителей. Перед каждым созывом стояли свои задачи, характерные для того исторического периода. Это и вопросы становления и развития нашей экономики, и тема национальной безопасности, и другие. Жизнь постоянно вносит коррективы, появляются новые вызовы и угрозы, на которые необходимо реагировать, и не просто реагировать, а законодательно обеспечивать развитие страны", - подчеркнул председатель Палаты представителей.





Как отметил спикер, эта работа будет продолжена. Не исключено, что будут изменены подходы и форматы, но основополагающие принципы останутся неизменны.

Игорь Сергеенко подчеркнул, что важно показать обществу то, чем занимается сегодня высший законодательный орган страны, показать вопросы преемственности в деятельности парламентариев. "Прошлое, настоящее и будущее взаимосвязаны - иначе и быть не может", - акцентировал он.-0- Игорь Сергеенко подчеркнул, что важно показать обществу то, чем занимается сегодня высший законодательный орган страны, показать вопросы преемственности в деятельности парламентариев. "Прошлое, настоящее и будущее взаимосвязаны - иначе и быть не может", - акцентировал он.-0-





Фото Николая Петрова

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо реагировать на новые вызовы и угрозы, и не просто реагировать, а законодательно обеспечивать развитие страны. На этом сделал акцент председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко в общении с журналистами по итогам парламентских чтений на тему "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность (с 1996 года по настоящее время)", сообщает БЕЛТА.