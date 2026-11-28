"Интервью выполнило главные свои миссию и функцию - это прорыв в информационное пространство Запада. Я специально посмотрел практически все пропагандистские ресурсы разных стран. Везде интервью Лукашенко прокомментировали. Значит, сделано все точно, именно в то время, когда это нужно", - считает депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. "Интервью выполнило главные свои миссию и функцию - это прорыв в информационное пространство Запада. Я специально посмотрел практически все пропагандистские ресурсы разных стран. Везде интервью Лукашенко прокомментировали. Значит, сделано все точно, именно в то время, когда это нужно", - считает депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Депутат Минского городского Совета депутатов Вадим Боровик подчеркнул, что это было интервью лидера суверенного государства, который ответил на основные вопросы международной повестки, руководствуясь национальными интересами и учитывая интересы партнеров. "Это интервью настоящего друга России. Только настоящий друг будет обозначать некоторые вопросы прямо, проблемные в том числе. Это интервью адекватного, порядочного соседа Европы и надежного партнера Вашингтона. Президент продемонстрировал, как должен вести себя европейский лидер. С одной стороны, были обозначены болевые точки, вызовы для всех, в том числе в случае эскалации конфликта, с другой - был проявлен должный уровень деликатности, он не переходил грани, не подставлял нацию", - сказал Вадим Боровик.-0-



