28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко французскому журналу Le Point стало прорывом в информационное пространство Запада. Такое мнение высказал участник программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Депутат Минского городского Совета депутатов Вадим Боровик подчеркнул, что это было интервью лидера суверенного государства, который ответил на основные вопросы международной повестки, руководствуясь национальными интересами и учитывая интересы партнеров. "Это интервью настоящего друга России. Только настоящий друг будет обозначать некоторые вопросы прямо, проблемные в том числе. Это интервью адекватного, порядочного соседа Европы и надежного партнера Вашингтона. Президент продемонстрировал, как должен вести себя европейский лидер. С одной стороны, были обозначены болевые точки, вызовы для всех, в том числе в случае эскалации конфликта, с другой - был проявлен должный уровень деликатности, он не переходил грани, не подставлял нацию", - сказал Вадим Боровик.-0-
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