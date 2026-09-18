18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ оториноларингологии впервые в Беларуси выполнена хирургическая операция при синдроме Минора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Операция заключалась в пластике дефекта верхнего полукружного канала трансмастоидальным доступом при синдроме Минора у пациентки 52 лет.
Внедренная хирургическая технология является малоинвазивной и позволяет существенно улучшить качество жизни пациентов.
Вмешательство стало возможным благодаря совместным усилиям специалистов двух центров. Операцию выполнил врач-оториноларинголог (заведующий) оториноларингологического отделения для взрослых стационара РНПЦ оториноларингологии, кандидат медицинских наук, доцент Иван Горностай и научный сотрудник нейрохирургического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии Евгений Пешко.
Как пояснили специалисты, синдром Минора - это редкое состояние, при котором костная стенка верхнего полукружного канала внутреннего уха истончается вплоть до образования дефекта. У пациента наблюдаются выраженное головокружение, шум и пульсация в ухе, а также нарушение равновесия.-0-
Общество
18 сентября 2026, 12:51
Прорыв в белорусской оториноларингологии: впервые выполнена уникальная операция при синдроме Минора
Фото Минздрава
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