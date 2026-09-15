Пропускная способность увеличится в 3 раза. Как изменится пункт пропуска "Каменный Лог"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проведут реконструкцию автодорожного пункта пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Что изменится, рассказал начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Виктор Зубик на пресс-конференции "Экономический щит страны: надежная защита и новые рубежи таможенной службы", посвященной 35-летию таможенной службы Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.



Работы начнутся уже в этом году и должны завершиться поэтапно до 2029 года. Предусмотрено увеличение количества полос (каналов) пропуска транспортных средств через границу. "Пропускная способность увеличится в три раза и, по расчетным оценкам, составит порядка 6 тыс. автомобилей в сутки", - рассказал Виктор Зубик.



По его словам, за прошедшие годы таможенная служба прошла значительный путь развития и к юбилею подходит в статусе высокотехнологичного цифрового ведомства. Всего в республике насчитывается 26 автодорожных (общая пропускная способность - 32 тыс. автомобилей в сутки) и 13 железнодорожных пунктов пропуска. Многое сделано для совершенствования инфраструктуры, применяются технические средства, программные комплексы, которые позволяют качественно выполнять работу. Только за последние пять лет реконструированы 12 пунктов пропуска, в том числе пункт пропуска "Берестовица". Внедряется современное оборудование.



Особое внимание уделяется созданию комфортных условий в зонах ожидания. Предоставлена возможность удаленной регистрации для легкового транспорта. Кроме того, с 1 января текущего года для легковых автомобилей, а с 1 апреля - для грузовых внедрена такая услуга, как бронирование даты пересечения границы. Как отметил Виктор Зубик, она востребована.



Широко применяются электронное декларирование, электронный документооборот, автоматический выпуск таможенных документов, деклараций на товары (без участия человека) и др.-0-