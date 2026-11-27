27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в Микашевичах развивают промышленный туризм, рассказали журналистам во время пресс-тура на РУПП "Гранит", передает корреспондент БЕЛТА.



На предприятии предлагают несколько вариантов экскурсий - от знакомства с технологическим процессом, ландшафтом гранитного карьера, музейной экспозицией, профессиями машинистов шагающего и карьерного горного экскаватора до катания на БЕЛАЗе. Обустроены смотровые площадки. На одной из них представлено технологическое оборудование: шины, части дробилок, гидромолота и бурового станка, а также ковши, гусеничный бульдозер и другие машины.



Как рассказал генеральный директор предприятия Эдуард Гаврилкович, первоначально ориентировались на профориентационный туризм. "Увидели, что экскурсии пользуются спросом. Стали развивать направление", - поделился он.



Больше всего гостей принимают в субботу, когда организуются сборные группы, - в среднем 190 человек. В год экскурсии посещают порядка 10-11 тыс. туристов. Стоимость стартует от 15 рублей. Дороже всего обойдется катание на БЕЛАЗе - порядка 300 рублей. Но туристов цена услуги не смущает. Маршрут гиганта пролегает вдоль живописных водопадов, позволяет вблизи посмотреть работу техники.



Как отметила начальник отдела молодежной политики и корпоративного развития Юлия Самойленко, экскурсия востребована, в этом году спрос на нее кратно возрос. "Чаще всего к нам приезжают белорусы, которые не любят сидеть дома, хотят получить новые впечатления. В большинстве - семьи с детьми. Наш карьер они включают в тур выходного дня. Привозят экскурсантов и турфирмы", - поделилась Юлия Самойленко. Бывают и зарубежные гости, в основном из России.



Карьер "Микашевичи" - одна из жемчужин белорусской промышленности. Месторождение обнаружено в 1963 году, в 1975 году сдана первая очередь завода. "Гранит" развивает промышленный туризм более семи лет. В прошлом году был обновлен музей. Кроме экспозиции по истории предприятия, там представлены интересные находки, обнаруженные при разработке карьера, в том числе останки животных с тысячелетней историей.



Пресс-тур организован совместно с Министерством архитектуры и строительства. Мероприятие проходит в рамках цикла событий к 30-летию Института парламентаризма Республики Беларусь. Журналисты ближе познакомились с деятельностью "Гранита", направленной на обеспечение строительной отрасли Беларуси качественными нерудными строительными материалами, социальной инфраструктурой.-0-