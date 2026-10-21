Производственный травматизм в Беларуси за 20 лет сократился втрое - ФПБ 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственный травматизм в Беларуси за последние 20 лет сократился в три раза, а количество несчастных случаев со смертельным исходом - почти вдвое. Об этом БЕЛТА сообщила советник главной технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Радюк на пресс-конференции "Достойный труд и социальные гарантии: роль профсоюзов в защите прав работников в современных условиях".В 2025 году зарегистрирован исторический минимум несчастных случаев на производстве со смертельным исходом - 103. Важную роль в предупреждении происшествий играют профсоюзный контроль, работа технических инспекторов и общественных инспекторов по охране труда."Достойные условия труда - это в первую очередь комфортные и безопасные условия на каждом рабочем месте. Данное направление остается одним из приоритетных направлений в деятельности ФПБ", - отметила Наталья Радюк.В системе ФПБ работают около 120 технических инспекторов труда. Они проводят проверки и мониторинги соблюдения законодательства об охране труда, выдают нанимателям представления и рекомендации, участвуют в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний.Основная задача такого контроля - своевременно выявлять потенциальные риски, помогать нанимателям создавать безопасные условия труда и проводить профилактическую работу с коллективами. По словам Натальи Радюк, инспекторы не ограничиваются общением с руководителями и ответственными специалистами: они также встречаются непосредственно с работниками и проводят обучающие мероприятия. С начала 2026 года состоялось более тысячи таких встреч и занятий.Практическая помощь позволяет устранять недостатки, которые могут угрожать здоровью сотрудников. Так, в одной из промышленных организаций Витебской области после рекомендации технического инспектора работников обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты, отремонтировали рабочее место и установили дополнительное освещение.В другой организации Витебской области работник пожаловался на повышенную загазованность в цехе и недостаточную эффективность вентиляции. После вмешательства технического инспектора систему вентиляции заменили на более современную. "Основные цели общественного контроля - это выявление и минимизация потенциальных рисков, консультации и помощь нанимателям в создании безопасных и здоровых условий труда, профилактическая работа с членами трудовых коллективов", - пояснила спикер.Профсоюзы также развивают институт общественных инспекторов по охране труда непосредственно в организациях. Такие инспекторы, в том числе представители первичных профсоюзных организаций, хорошо знают условия на рабочих местах и могут оперативно обратить внимание нанимателя на выявленные недостатки.Например, в одной из торговых организаций Минской области работники трудились в необогреваемом помещении. После рекомендации общественного инспектора наниматель организовал отопление.При этом эффективность такого механизма во многом зависит от взаимодействия с руководством организации. Для полноценной работы общественных инспекторов необходимо выделять время на выполнение их обязанностей и поощрять результативную деятельность.Еще один инструмент профилактики - мобильное приложение "Профконтроль", разработанное специалистами Могилевского областного объединения профсоюзов. Оно позволяет фиксировать нарушения требований охраны труда и автоматически формировать рекомендации для нанимателя.Общественный инспектор может внести информацию о выявленном нарушении непосредственно в телефон. На основании этих данных формируется рекомендация, которая направляется председателю первичной профсоюзной организации для последующей передачи нанимателю. Это позволяет быстрее систематизировать замечания и доводить информацию о недостатках до ответственных лиц.Для общественных инспекторов также разработаны отраслевые чек-листы, учитывающие специфику различных сфер деятельности. Они помогают последовательно проверять рабочие места и обнаруживать потенциальные риски.Дополнительным каналом получения информации стал межотраслевой мониторинговый центр, куда работники могут сообщать о проблемах с охраной труда. С начала 2026 года поступило около 80 звонков, в том числе по вопросам расследования несчастных случаев и несоблюдения температурного режима. При необходимости представители профсоюзов выезжают в организации для проверки обстоятельств.Профсоюзные специалисты участвуют и в защите работников, пострадавших на производстве. Недавно работник одной из организаций Гродненской области, у которого была установлена утрата профессиональной трудоспособности на 10%, обратился за помощью из-за отказа нанимателя выплатить единовременную материальную помощь, предусмотренную коллективным договором.Представитель областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства подготовил исковое заявление и представлял интересы работника в суде. Суд первой инстанции удовлетворил требования, а после обжалования областной суд оставил решение без изменений. В итоге работнику выплатили более 14 тыс. рублей. "Кроме того, представители профсоюзов принимают участие в расследованиях несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при необходимости оказывают помощь в подготовке материалов в суд, а также контролируют выплаты по несчастным случаям, предусмотренные коллективными договорами", - подчеркнула Наталья Радюк.По ее словам, снижение производственного травматизма требует комплексной работы - от контроля и обучения до устранения конкретных нарушений и помощи пострадавшим. Профсоюзы намерены продолжать эту деятельность совместно с социальными партнерами, чтобы обеспечивать безопасные условия на рабочих местах.-0-