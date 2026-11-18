18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На VI Всебелорусском народном собрании, которое прошло 11-12 февраля 2021 года под лозунгом "Единство. Развитие. Независимость", были определены приоритеты развития страны на предстоящую пятилетку. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.

Факт 16. Делегаты VI ВНС одобрили основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы





Проведению форума предшествовала большая общественная дискуссия, которая проходила в разных форматах. Было создано 1,2 тыс. диалоговых площадок, в которых участвовали представители общественных организаций и политических партий, бизнес-сообществ, студенческой и работающей молодежи. Во всех регионах страны работали общественные приемные. На официальный сайт ВНС свои инициативы и предложения направили более 1,4 тыс. человек. Всего за время общенациональной дискуссии в организационный комитет собрания поступило более 17 тыс. предложений, касающихся перспектив развития страны. Обсуждался самый широкий круг тем: экономика, социальная сфера, молодежная политика, общественное развитие, государственное строительство. Большая часть предложений социально-экономического характера была включена в основные положения проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

На самом собрании были подведены итоги прошедшей пятилетки. Так, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырос на 14% и достиг в 2020 году $20,2 тыс. Реальная заработная плата выросла более чем в 1,3 раза. Ожидаемая продолжительность жизни достигла 74,5 года. Также страна заняла 25-ю позицию в рейтинге благоприятных для материнства стран. По индексу образования республика вошла в топ-30 передовых государств мира. За пять лет снизилась административная и контрольная нагрузка на бизнес. В рейтинге Всемирного банка Doing Business Беларусь заняла 49-ю позицию среди 190 экономик мира. На самом собрании были подведены итоги прошедшей пятилетки. Так, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырос на 14% и достиг в 2020 году $20,2 тыс. Реальная заработная плата выросла более чем в 1,3 раза. Ожидаемая продолжительность жизни достигла 74,5 года. Также страна заняла 25-ю позицию в рейтинге благоприятных для материнства стран. По индексу образования республика вошла в топ-30 передовых государств мира. За пять лет снизилась административная и контрольная нагрузка на бизнес. В рейтинге Всемирного банка Doing Business Беларусь заняла 49-ю позицию среди 190 экономик мира.





Делегаты одобрили основные положения программы социально-экономического развития. Главной целью будущей пятилетки стало обеспечение социальной стабильности и повышение благосостояния граждан за счет качественного экономического роста, инвестиций в человеческий капитал, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Ключевыми приоритетами пятилетки объявлены счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Было решено, что сильный акцент в новой пятилетке будет на повышении конкурентоспособности агропромышленного комплекса через усиление дисциплины землепользования, внедрение эффективных технологий и цифровизации, углубление кооперации в производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Внимание будет уделено и развитию сферы услуг, цифровой трансформации. Было решено, что сильный акцент в новой пятилетке будет на повышении конкурентоспособности агропромышленного комплекса через усиление дисциплины землепользования, внедрение эффективных технологий и цифровизации, углубление кооперации в производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Внимание будет уделено и развитию сферы услуг, цифровой трансформации.





Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-



