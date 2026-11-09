Программа "Мост" становится еще выгоднее: Беларусбанк снизил вознаграждение для партнеров до 0,7%

Чтобы стимулировать продажи отечественных предприятий и расширить экосистему бизнеса, Беларусбанк снизил размер вознаграждения для компаний-партнеров - теперь он составляет 0,7% от суммы.





Программа "Мост" уже 10 лет связывает две ключевые аудитории: партнеров (продавцов товаров и услуг) и покупателей (компании, которым необходимо финансирование для закупок). Суть механики проста и эффективна: банк выдает покупателям целевые кредиты на оплату товаров или услуг у партнеров программы. При этом для партнера банк предлагает уникально низкую стоимость участия - от 0,7% от суммы в зависимости от срока отсрочки платежа за товар, что позволяет предоставлять своим клиентам максимально выгодные условия приобретения товаров и услуг.





Стать партнером крупнейшего банка страны - это возможность для компаний из самых разных сфер деятельности (от производства и оптовой торговли до IT и логистики) мгновенно нарастить клиентскую базу. Банк берет на себя все финансовые риски, гарантируя полную и быструю оплату за отгруженный товар или оказанные услуги. Таким образом бизнес получает не просто доступ к выгодным финансовым ресурсам, а мощный канал привлечения покупателей.





За 10 лет проект стал проверенным временем инструментом и ключевым связующим звеном для отечественного бизнеса: программа уже объединила более 3,4 тыс. партнеров, а общий объем профинансированных сделок составил почти 7 млрд рублей.





Подать заявку на вступление в программу "Мост" могут юридические лица и индивидуальные предприниматели из всех секторов экономики. Подробные условия по ссылке или номеру 147.

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