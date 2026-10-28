Программа-2030 формирует условия для роста технологичности и наукоемкости реального сектора - Вежновец

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 28 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:40 "Гомель" прервал победную серию "Шахтера", "Лида" забросила пять шайб "Витебску" Спорт
22:30 В Испании объявлен трехдневный траур после железнодорожной катастрофы В мире
22:23 Как в Беларуси открывают новые имена в литературе, рассказал Езерский Общество
22:14 По две на одного жителя. Сколько книг производят в Беларуси, рассказали в Мининформе Общество
21:57 В изучение темы геноцида белорусского народа включились исследователи и журналисты по всей Беларуси - Карлюкевич Общество
21:53 Пилотный проект по увеличению мощности для ЭЗС без реконструкции сетей реализовали в Витебской области Регионы
21:41 Белоруска Лашкевич стала чемпионкой Европы по плаванию на спине среди глухих Спорт
21:38 В Германии задержали подозреваемого в преднамеренном наезде на людей В мире
21:36 Хоккеисты "Динамо" дома минимально уступили "Барысу" Спорт
21:31 Медицина, связь, транспорт. В Постоянном комитете СГ обсудили обеспечение равных прав белорусов и россиян Общество
21:13 Неделя на устранение недочетов. КГК оценил работу сельхозпредприятий в Гродненской области Регионы
21:01 В Иране заявили о намерении продолжить дипломатические контакты с посредниками В мире
20:44 МАЗ планирует увеличить производство электробусов для аэропортов Экономика
20:43 Сколько детей оздоровится на осенних каникулах в Могилевской области, рассказали в облисполкоме Регионы
20:43 Первые победители Кубка сильнейших по велоспорту на треке определились в Минске Спорт
20:42 Спортсмены "Столицы" уступили на старте квалификации ЛЧ по мини-футболу Спорт
20:42 В Европе обеспокоены угрозой энергетического кризиса - СМИ В мире
20:29 Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за 10 лет вырос более чем вдвое Экономика
20:29 Белорусские туристические проекты могут стать участниками престижных российских конкурсов Общество
20:20 Праздничный концерт мастеров искусств Туркестанской области Казахстана прошел в БГАМ Культура
20:11 Программа-2030 формирует условия для роста технологичности и наукоемкости реального сектора - Вежновец Общество
20:02 Более 60 образов и платье весом 15 кг. Чем удивит белоруска на конкурсе "Мисс Вселенная" Общество
20:00 Алешки в "режиме тишины". Как началось перемирие в прифронтовом городе и чем помогла Мелания Трамп В мире
19:36 Более 260 наименований. Кто поборется за присвоение знака качества в Беларуси в этом году? Общество
19:35 В Эстонии сняли запрет на транспортировку противопехотных мин В мире
19:28 Белорусы пробились в 1/4 финала юношеского ЧМ по футболу Спорт
19:26 Результаты исследований археологического комплекса Огово 1 обсудили в Ивановском районе Регионы
19:17 В Беларуси выберут лучшего волонтера Красного Креста Общество
19:16 Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 29 октября Экономика
19:14 В Беларуси с 1 ноября вводится запрет на лов сига чудского и сома обыкновенного Общество
Все новости
Все новости

Программа-2030 формирует условия для роста технологичности и наукоемкости реального сектора - Вежновец

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
28 октября 2026, 20:11

Программа-2030 формирует условия для роста технологичности и наукоемкости реального сектора - Вежновец

Фото Минэкономики
Фото Минэкономики
Фото Минэкономики
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы формирует условия для роста технологичности, наукоемкости и конкурентоспособности реального сектора. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, открывая на площадке Витебского облисполкома цикл заседаний с участием делегатов Всебелорусского народного собрания от регионов по рассмотрению предварительных итогов выполнения программы в текущем году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Первый замглавы экономического ведомства напомнил, что в основе программного документа лежат семь ключевых приоритетов: национальная демографическая безопасность (сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи); развитие человеческого потенциала; качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности; создание качественной и удобной среды для жизни; рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация; сильные регионы; укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики; реализация туристического потенциала. Каждый из них наполнен конкретными задачами, которые в свою очередь имеют свои оцифрованные индикаторы для мониторинга результативности.    

Для роста конкурентоспособности, ускорения технологического развития и цифровой трансформации активно задействуется имеющийся научный потенциал. Почти 500 разработок для реального сектора и социальной сферы выполнялись по 26 научно-техническим программам, и в этом году порядка 60 уже перешло в практическую стадию. Наиболее значимые проекты формируют ядро Государственной программы инновационного развития: сегодня в ней аккумулировано 58 таких инициатив, две из них уже воплотились в жизнь. Всего же объем производства по этой программе превысил 1 млрд рублей, из которого почти 45% реализовано на экспорт.

В тесном сопряжении с наукой идет формирование новых высокотехнологичных отраслей. Речь, в частности, о роботизации предприятий и организации производств промышленных роботов. "Здесь уже есть первые практические результаты: на ряде наших флагманов запущены роботизированные комплексы и автоматизированные линии, что дало значительный рост производительности труда и качества выпускаемой продукции. Дальнейшему развитию роботизации будут способствовать вступившие в силу с июня нормы указа Президента №198. Еще один аспект - наращивание производства электромобилей и развитие зарядной инфраструктуры. С начала 2026-го прирост составил более 24 тыс. "электричек", что в 1,3 раза превышает показатели 2025-го. А задача по выпуску 10 тыс. таких машин собственными силами в текущем году будет выполнена досрочно", - отметил Иван Вежновец.

С целью повышения эффективности управления государственными активами внедряется концепция бережливого производства. "На крупных предприятиях эффект уже измеряется миллионами рублей. Это деньги, которые остаются на предприятиях и идут на развитие, зарплаты, новые рабочие места", - подчеркнул первый замминистра.

Кроме того, он проинформировал о том, как решаются задачи обеспечения цифрового суверенитета и перехода на отечественный софт. "Продолжает развиваться "Витрина цифровых проектов": площадка дополнена почти 100 ИТ-продуктами, а их общее число превысило 850. Создан первый в Беларуси финансовый маркетплейс "Финмаркет", а в банковской сфере запущен сервис "КРОК". На стадии пилотной эксплуатации цифровая платформа "Умный город", также начаты работы по созданию государственной цифровой платформы "Искусственный интеллект". Важный момент для наших граждан: треть наиболее востребованных административных процедур уже переведена в цифру. При этом внедряются комплексные решения по принципу в "один клик" часто встречающихся жизненных ситуаций: рождение ребенка, обмен водительского удостоверения и ряда других. Таким образом, взаимодействие человека с государством становится все более простым, быстрым и комфортным", - подытожил Иван Вежновец.-0-
Теги
Витебская область Министерство экономики
Новости рубрики Общество
Денис Езерский. Фото из архива Как в Беларуси открывают новые имена в литературе, рассказал Езерский
Фото из архива По две на одного жителя. Сколько книг производят в Беларуси, рассказали в Мининформе
В изучение темы геноцида белорусского народа включились исследователи и журналисты по всей Беларуси - Карлюкевич
Фото посольства Беларуси в России Медицина, связь, транспорт. В Постоянном комитете СГ обсудили обеспечение равных прав белорусов и россиян
Фото из архива Белорусские туристические проекты могут стать участниками престижных российских конкурсов
Алия Короткая Более 60 образов и платье весом 15 кг. Чем удивит белоруска на конкурсе "Мисс Вселенная"
  • Главная
  • Программа-2030 формирует условия для роста технологичности и наукоемкости реального сектора - Вежновец
    • Главное
    "Главное - женщина". Лукашенко поручил МВД разработать законопроект "Об амнистии" 
    Лукашенко утвердил новации по вопросам республиканской системы мониторинга общественной безопасности
    Министры иностранных дел Беларуси и Вьетнама обсудили подготовку дорожной карты сотрудничества до 2029 года 
    Больше ЭЗС, реконструкция сетей. Как в Беларуси планируют развивать инфраструктуру для электротранспорта 
    Топ-новости
    Указом Президента изменен порядок проведения обязательной государственной дактилоскопии
    Дмитрий Корзюк освобожден от должности замминистра внутренних дел Беларуси 
    Кооперацию стран ЕАЭС в промышленности и сельском хозяйстве обсудили Петкевич и министр ЕЭК
    У нас зараз ёсць інтарэс моладзі да мовы - Дмитрий Жук
    Лукашенко оценил полесские пампушки. Узнали, как их приготовить
    По две на одного жителя. Сколько книг производят в Беларуси, рассказали в Мининформе
    Новую книгу из серии "Геноцид белорусского народа", посвященную сожженным деревням, презентовали в Минске
    Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 29 октября
    Белоруска Лашкевич стала чемпионкой Европы по плаванию на спине среди глухих
    Нацбанк снижает расчетные величины стандартного риска на ноябрь 
    Мобильные платформы и цифровая геология: Беларусь и Россия расширяют экологическое сотрудничество
    Белорусский опыт цифровизации статистики представлен в Ташкенте
    Более 60 образов и платье весом 15 кг. Чем удивит белоруска на конкурсе "Мисс Вселенная"
    В Витебской области созданы условия для дальнейшего социально-экономического развития - Сергеенко 
    О чем не пишут в учебниках. Радьков поговорил со студентами о жизни, лидерстве и личном выборе
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.