Программа-2030 формирует условия для роста технологичности и наукоемкости реального сектора - Вежновец





Первый замглавы экономического ведомства напомнил, что в основе программного документа лежат семь ключевых приоритетов: национальная демографическая безопасность (сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи); развитие человеческого потенциала; качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности; создание качественной и удобной среды для жизни; рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация; сильные регионы; укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики; реализация туристического потенциала. Каждый из них наполнен конкретными задачами, которые в свою очередь имеют свои оцифрованные индикаторы для мониторинга результативности.





Для роста конкурентоспособности, ускорения технологического развития и цифровой трансформации активно задействуется имеющийся научный потенциал. Почти 500 разработок для реального сектора и социальной сферы выполнялись по 26 научно-техническим программам, и в этом году порядка 60 уже перешло в практическую стадию. Наиболее значимые проекты формируют ядро Государственной программы инновационного развития: сегодня в ней аккумулировано 58 таких инициатив, две из них уже воплотились в жизнь. Всего же объем производства по этой программе превысил 1 млрд рублей, из которого почти 45% реализовано на экспорт.





В тесном сопряжении с наукой идет формирование новых высокотехнологичных отраслей. Речь, в частности, о роботизации предприятий и организации производств промышленных роботов. "Здесь уже есть первые практические результаты: на ряде наших флагманов запущены роботизированные комплексы и автоматизированные линии, что дало значительный рост производительности труда и качества выпускаемой продукции. Дальнейшему развитию роботизации будут способствовать вступившие в силу с июня нормы указа Президента №198. Еще один аспект - наращивание производства электромобилей и развитие зарядной инфраструктуры. С начала 2026-го прирост составил более 24 тыс. "электричек", что в 1,3 раза превышает показатели 2025-го. А задача по выпуску 10 тыс. таких машин собственными силами в текущем году будет выполнена досрочно", - отметил Иван Вежновец.





С целью повышения эффективности управления государственными активами внедряется концепция бережливого производства. "На крупных предприятиях эффект уже измеряется миллионами рублей. Это деньги, которые остаются на предприятиях и идут на развитие, зарплаты, новые рабочие места", - подчеркнул первый замминистра.





Кроме того, он проинформировал о том, как решаются задачи обеспечения цифрового суверенитета и перехода на отечественный софт. "Продолжает развиваться "Витрина цифровых проектов": площадка дополнена почти 100 ИТ-продуктами, а их общее число превысило 850. Создан первый в Беларуси финансовый маркетплейс "Финмаркет", а в банковской сфере запущен сервис "КРОК". На стадии пилотной эксплуатации цифровая платформа "Умный город", также начаты работы по созданию государственной цифровой платформы "Искусственный интеллект". Важный момент для наших граждан: треть наиболее востребованных административных процедур уже переведена в цифру. При этом внедряются комплексные решения по принципу в "один клик" часто встречающихся жизненных ситуаций: рождение ребенка, обмен водительского удостоверения и ряда других. Таким образом, взаимодействие человека с государством становится все более простым, быстрым и комфортным", - подытожил Иван Вежновец.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы формирует условия для роста технологичности, наукоемкости и конкурентоспособности реального сектора. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, открывая на площадке Витебского облисполкома цикл заседаний с участием делегатов Всебелорусского народного собрания от регионов по рассмотрению предварительных итогов выполнения программы в текущем году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.