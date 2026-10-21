Профсоюзы в Беларуси помогли восстановить на работе 30 человек за полгода

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При содействии профсоюзов в первом полугодии 2026 года на работе восстановили 30 человек. Правовые инспекторы помогают работникам разрешать конфликты с нанимателями, участвуют в переговорах, готовят документы для судебных разбирательств и проводят правовые приемы во всех регионах страны. Об этом сообщил начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Сергей Шикунец на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзов является работа по защите трудовых и социально-экономических прав трудящихся", - подчеркнул Сергей Шикунец.





Эту работу в системе ФПБ ведут 113 правовых и главных правовых инспекторов труда. Они работают в отраслевых профсоюзах, областных объединениях и Минске. Одно из основных направлений их деятельности - общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, в том числе проведение проверок и мониторингов.





Если выявляются нарушения, профсоюзные специалисты обращают внимание нанимателей на них и помогают найти решение. Более чем 90% случаев выявленных при общественном контроле нарушений устраняются оперативно. В числе наиболее распространенных проблем - несоблюдение порядка предоставления трудовых и социальных отпусков, а также нарушения режима рабочего времени и времени отдыха.





Так, около месяца назад к профсоюзному юристу обратились четыре работника одной из организаций Гродненской области. Им не предоставляли трудовые отпуска в течение двух рабочих периодов. Правовой инспектор труда выехал в организацию, проверил информацию, и факты подтвердились. Нанимателю выдали рекомендацию об устранении нарушений. В результате очередность предоставления отдыха скорректировали, а работники получили отпуска в полном объеме.





Если конфликт не удается разрешить непосредственно в организации, стороны могут обратиться в комиссию по трудовым спорам. Такие комиссии рассматривают индивидуальные трудовые споры и формируются из равного количества представителей нанимателя и профсоюза. "В первую очередь мы стараемся оперативно разговаривать с представителями организаций, приводить аргументы и разрешать все на месте", - пояснил Сергей Шикунец.





Если договориться на переговорах не получается, спор может быть передан на рассмотрение комиссии. "Если им не удается разрешить ситуацию в таком виде, таким способом, значит, правовая инспекция, правовые инспекторы труда оказывают полное сопровождение гражданам. Начиная от подготовки документов, исковых заявлений и так далее и заканчивая представлением интересов гражданина непосредственно в суде", - рассказал он.





Именно такая помощь позволила восстановить на работе 30 человек за первые шесть месяцев текущего года. В каждом случае специалисты изучают обстоятельства увольнения, документы и соблюдение предусмотренных законодательством процедур.





Еще одно направление работы - правовое просвещение. Профсоюзы ежемесячно проводят дни правового просвещения и выездные приемы граждан. Правовые инспекторы посещают регионы и предприятия, встречаются с трудовыми коллективами и отвечают на вопросы работников. "Вооружен, знаешь закон, значит, защищен", - отметил Сергей Шикунец.





По его словам, в 96% случаев граждане получают ответы непосредственно на месте во время правовых мероприятий. Если вопрос не относится к компетенции Федерации профсоюзов, специалисты разъясняют законодательство и рекомендуют, в какие государственные органы или организации следует обратиться.





Получить консультацию можно и по телефону, через интернет-ресурсы, горячие линии, а также направив письменное или электронное обращение. Ближайший выездной правовой прием запланирован на 29 октября.





Профсоюзы участвуют и в нормотворческой деятельности: специалисты изучают проекты законов, указов, постановлений, других нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и социально-экономические права граждан, вносят предложения и замечания.





Таким образом, правовая защита работников включает не только судебные разбирательства, но и профилактику нарушений, переговоры с нанимателями, работу комиссий по трудовым спорам и повышение правовой грамотности. Как отметил Сергей Шикунец, задача профсоюзных юристов - помочь человеку разобраться в ситуации и использовать предусмотренные законодательством механизмы защиты.-0-