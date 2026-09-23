23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы летом провели более 150 мониторингов детских лагерей. Об этом в пресс-центре БЕЛТА журналистам сообщила начальник управления социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Федорук.
По ее словам, работа технических инспекторов труда Федерации профсоюзов направлена в первую очередь на профилактику травматизма. В этом году было выявлено порядка 500 нарушений законодательства об охране труда и приостановлена эксплуатация трех единиц неисправного оборудования детских игровых площадок, которые создавали угрозу для жизни и здоровья детей. Но поскольку эти нарушения оперативно устранили, дети заехали в действительно безопасные учреждения.
Наталья Федорук добавила, что отраслевые профсоюзы также организуют страхование детей своих работников от несчастных случаев и болезней. В вопросах организации отдыха детей в целом оказывается существенная финансовая поддержка, частично возмещается или удешевляется стоимости путевок. Сумма оказанной материальной помощи ежегодно возрастает. За ней может обратиться любой член профсоюза с предоставлением соответствующих документов, но приоритетное внимание уделяется многодетным, неполным семьям, а также семьям, которые воспитывают детей инвалидов, детям, оставшихся без попечения родителя, приемным детям.
Кроме того, профсоюзные организации проводят трудовые акции и субботники по подготовке и благоустройству лагерей. В этом году к данной работе активно подключился молодежный профсоюзный актив. Молодежный совет Федерации профсоюзов провел трудовые акции по благоустройству детского санатория "Свислочь".
"В сотрудничестве с нанимателями и собственниками уделялось внимание укреплению материально-технической базы. Приобреталось надворное и игровое оборудование, постельные принадлежности, музыкальная и компьютерная техника. Это хорошее подспорье для того, чтобы отдых детей был интересным, комфортным и благополучным", - подытожила Наталья Федорук. -0-
Общество
23 сентября 2026, 18:08
Профсоюзы летом провели более 150 мониторингов детских лагерей
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