Профсоюзные юристы проведут выездные правовые приемы 29 октября по всей стране





Как показывает практика предыдущих приемов, большинство обращений касается трудовых отношений. В числе наиболее распространенных вопросов - предоставление и оплата трудовых отпусков, применение норм коллективных договоров, заключение и изменение трудовых договоров, режим рабочего времени и времени отдыха, гарантии и компенсации отдельным категориям работников, а также правомерность применения дисциплинарных взысканий.





Начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Сергей Шикунец отметил, что задача правовых приемов - не только разъяснить нормы законодательства, но и помочь человеку найти решение в конкретной ситуации. "Мы готовы оказать необходимую правовую поддержку для защиты трудовых прав, содействовать урегулированию спорных ситуаций и помочь работнику и нанимателю достичь взаимопонимания на досудебной стадии", - рассказал Сергей Шикунец. Если урегулировать спор в досудебном порядке не удается, работник может рассчитывать на дальнейшее правовое сопровождение. В зависимости от обстоятельств профсоюзные юристы готовы помочь в разрешении спора в комиссии по трудовым спорам, подготовить исковое заявление и при необходимости представлять интересы работника в суде.





По данным ФПБ, в 97% случаев граждане получают ответы на свои вопросы непосредственно во время правового приема. Если для решения проблемы требуется дополнительно изучить документы или провести переговоры с нанимателем, профсоюзный юрист берет ситуацию на контроль. Так, в прошлом месяце на правовой прием в Быховском районе Могилевской области обратилась молодой специалист. После выхода из отпуска по уходу за ребенком ей перестали предоставлять стандартный налоговый вычет. Женщина попросила разъяснить, насколько это правомерно.





Профсоюзный юрист объяснил, что право на соответствующий налоговый вычет определяется нормами налогового законодательства. В частности, было отмечено, что вычет предоставляется в течение срока обязательной работы, а при продолжении работы у того же нанимателя - до истечения семи лет с момента трудоустройства. После приема профсоюзный специалист провел переговоры с представителями нанимателя. В результате ситуацию удалось урегулировать: молодому специалисту произвели перерасчет.





Обратиться за помощью к профсоюзным юристам можно не только во время выездных приемов. Задать вопрос можно по телефону, на личном приеме, направив письменное обращение или воспользовавшись специальным сервисом на интернет-портале ФПБ. Кроме того, продолжает работу Межотраслевой мониторинговый центр ФПБ. Проконсультироваться со специалистами или сообщить о трудовом споре можно по единому номеру 8 801 100 1111 ежедневно с 8.00 до 20.00.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные юристы 29 октября проведут выездные правовые приемы по всей стране. Работники смогут получить разъяснения по вопросам трудового законодательства и помощь в разрешении спорных ситуаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Беларуси.