Профсоюзная молодежь будет расширять меры поддержки ветеранов





Накануне Дня пожилых людей в Беларуси стартовала республиканская профсоюзная акция "С добром и уважением!". В ее рамках по всей стране организуют встречи молодежи с ветеранами, концертные программы, экскурсии, круглые столы и дружеские чаепития. Отдельное направление - адресная помощь людям старшего поколения. Она включает материальную поддержку, помощь в быту, доставку продуктов, заготовку дров к отопительному сезону, содействие в оздоровлении и лечении.

Председатель Молодежного совета ФПБ Кирилл Шустик отметил, что для профсоюзного движения преемственность поколений имеет особое значение. "Поддерживать ветеранов - значит не только выражать благодарность за их многолетний труд, но и сохранить связь с теми, кто создавал и развивал предприятия, закладывал основу развития отраслей. У молодежи сегодня есть возможность перенять этот опыт. Поэтому важно, чтобы такие встречи проходили регулярно. Сегодня мы договорились расширять подобные форматы и активнее вовлекать в них молодежь", - сказал Кирилл Шустик. Председатель Молодежного совета ФПБ Кирилл Шустик отметил, что для профсоюзного движения преемственность поколений имеет особое значение. "Поддерживать ветеранов - значит не только выражать благодарность за их многолетний труд, но и сохранить связь с теми, кто создавал и развивал предприятия, закладывал основу развития отраслей. У молодежи сегодня есть возможность перенять этот опыт. Поэтому важно, чтобы такие встречи проходили регулярно. Сегодня мы договорились расширять подобные форматы и активнее вовлекать в них молодежь", - сказал Кирилл Шустик.





Как отметили в ФПБ, многие меры поддержки ветеранов труда и пенсионеров уже закреплены в коллективных договорах. Это позволяет профсоюзным организациям оказывать помощь на системной основе. Свои предложения по развитию работы с ветеранами уже внесли представители отраслевых профсоюзов. В частности, молодежь профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма планирует провести совместные мероприятия с советами ветеранов. Молодые активисты организуют серию встреч и круглых столов, где смогут пообщаться с ветеранами профсоюзного движения и узнать их личные истории.

Отдельное внимание намерены уделить пенсионерам, которые состоят на профсоюзном обслуживании в первичных организациях. Для них в трудовых коллективах планируют организовать встречи и другие мероприятия, посвященные их многолетнему труду и вкладу в развитие организаций. Молодежь профсоюза работников связи и цифрового развития подготовила собственный формат. Активисты встретятся с ветеранами на специальных курсах, организованных для бывших работников предприятий отрасли. Пожилым людям помогут освоить основные функции современных смартфонов, научиться пользоваться мессенджерами и социальными сетями. Отдельное внимание намерены уделить пенсионерам, которые состоят на профсоюзном обслуживании в первичных организациях. Для них в трудовых коллективах планируют организовать встречи и другие мероприятия, посвященные их многолетнему труду и вкладу в развитие организаций. Молодежь профсоюза работников связи и цифрового развития подготовила собственный формат. Активисты встретятся с ветеранами на специальных курсах, организованных для бывших работников предприятий отрасли. Пожилым людям помогут освоить основные функции современных смартфонов, научиться пользоваться мессенджерами и социальными сетями.





Таким образом, профсоюзная акция объединяет несколько направлений работы с людьми старшего поколения - от адресной помощи и совместного досуга до передачи профессионального опыта и обучения современным цифровым технологиям.-0-





Фото пресс-службы ФПБ

24 сентября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Молодежный совет Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) принял решение расширять форматы поддержки ветеранов труда и активнее вовлекать молодых профсоюзных активистов в работу по укреплению связи поколений. Об этом шла речь на заседании Молодежного Совета ФПБ, которое прошло в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.