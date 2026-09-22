Профсоюз помог восстановить 15 лет стажа при расчете выходного пособия

22 сентября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Работнику строительного предприятия в Гродно восстановили 15 лет стажа при расчете выходного пособия после обращения в областную организацию Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.



Проработавшему на предприятии 42 года мужчине при выходе на пенсию по возрасту было начислено выходное пособие, размер которого определяется в соответствии с коллективным договором организации и зависит от продолжительности стажа работы на предприятии. Однако при первоначальном расчете в стаж не включили 15 лет работы. Это было связано с тем, что мужчина - ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС - с сентября 1998 года получал пенсию по инвалидности. Именно эту дату при определении размера выходного пособия приняли за конечную точку стажа, хотя работник продолжал трудиться на предприятии.



За разъяснением мужчина обратился в отраслевой профсоюз.



Правовые инспекторы труда изучили обстоятельства и обратили внимание на формулировку коллективного договора, согласно которой стаж для определения размера выплаты исчисляется "на момент достижения работником пенсионного возраста". "Ключевая формулировка здесь - "пенсионный возраст". Пенсия, которую мужчина получает с сентября 1998 года, связана с инвалидностью и сама по себе не свидетельствует о достижении им пенсионного возраста. Следовательно, при определении размера выходного пособия необходимо учитывать весь период его работы в организации", - пояснили в ФПБ.



На предприятии приняли во внимание доводы и произвели перерасчет. В результате стаж, учитываемый при расчете выходного пособия, увеличился на 15 лет, а сумма выплаты выросла на Br2,3 тыс.



В ФПБ отмечают, что условия оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций могут закрепляться в коллективных договорах. При возникновении вопросов, связанных с их применением, работники могут обращаться за правовой помощью в профсоюзные организации.-0-