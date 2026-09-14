Профсоюз помог вальщику леса добиться досрочной пенсии 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз помог работнику в Могилевской области восстановить право на досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.



За правовой помощью обратилась супруга работника, который много лет трудился вальщиком леса. В апреле 2025 года мужчина достиг 58-летнего возраста и рассчитывал на досрочное назначение пенсии, однако получил отказ. После этого он продолжил трудовую деятельность, посчитав, что решить вопрос уже невозможно. Обращение рассмотрел правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев. Изучив материалы пенсионного дела, он установил, что при подсчете специального стажа не были учтены отдельные периоды работы.



В частности, вопросы возникли в отношении стажа, полученного на уже ликвидированном частном предприятии, где мужчина работал вальщиком леса. Кроме того, из специального стажа были исключены отдельные периоды как "неаттестованные". В соответствии со статьей 79 закона "О пенсионном обеспечении" профсоюзный правовой инспектор подготовил документы для обжалования решения районной комиссии по назначению пенсии в вышестоящую инстанцию. В результате были направлены дополнительные запросы для подтверждения сведений о трудовом стаже.



Первоначальное решение районной комиссии отменили, а работнику назначили досрочную пенсию. Кроме того, за ним признали право на получение недополученных пенсионных выплат с февраля 2025 года. Сумма единовременной выплаты составит более Br20 тыс. "Пенсионные дела - одни из самых сложных в практике правовых инспекторов труда. Нередко первичные документы утрачены из-за ликвидации предприятий, меняются требования к аттестации рабочих мест. Этот случай показывает, что не стоит опускать руки. Профсоюз готов поддержать работника и помочь ему защитить свои права", - отметил Дмитрий Мордачев.-0-