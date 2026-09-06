Профсоюз помог оснастить современными технологиями учебный класс аграрного колледжа

"Помощь в приобретении и оснащении учебных классов - это вклад в будущее. Сегодняшние учащиеся - завтрашние специалисты предприятий. Важно, чтобы еще во время обучения они получали не только теоретические знания, но и практические навыки работы с современными технологиями, с которыми столкнутся непосредственно на производстве", - подчеркнули в пресс-службе ФПБ.-0-





Фото Виолетты Южаковой

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивные цифровые стенды для обучения технологиям точного земледелия установили в Новомышском государственном аграрном колледже при поддержке Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.Презентация современного оборудования прошла в рамках праздника урожая "Дажынкі" в Барановичском районе. Новые стенды позволят учащимся не только получать теоретические знания, но и моделировать производственные процессы, а также отрабатывать практические навыки работы с цифровыми технологиями, которые применяются в современном сельском хозяйстве.Учебный класс оснастили двумя интерактивными стендами - "Система автонавигации" с очками виртуальной реальности и "Система дифференциального опрыскивания" с блоком управления. С их помощью будущие специалисты смогут изучать системы спутниковой навигации и параллельного вождения, а также технологии дифференцированного внесения средств защиты растений и удобрений.Выбор колледжа для реализации инициативы не случаен. Новомышский государственный аграрный колледж является одним из старейших учреждений профильного образования на Брестчине. Уже 70 лет здесь готовят кадры для сельского хозяйства региона. За это время профессию получили более 25 тыс. специалистов. Сегодня в колледже обучаются около 400 учащихся.При этом растет число молодых людей, которые поступают на условиях целевой подготовки. Это свидетельствует о заинтересованности нанимателей в молодых квалифицированных кадрах и востребованности специалистов аграрного профиля.Следующим этапом станет подготовка преподавателей к работе с новым оборудованием. Специалисты компании-разработчика проведут обучение педагогов, что позволит им в короткие сроки освоить современные технологии и интегрировать их в образовательный процесс.В Федерации профсоюзов Беларуси отмечают, что поддержка молодежи является одним из важных направлений работы профсоюзов. Особое внимание уделяется социальной защите учащихся, студентов и молодых специалистов, расширению социальных гарантий и развитию института наставничества.Важной частью этой работы остается содействие в укреплении материально-технической базы учреждений образования. При поддержке ФПБ современные технологии уже внедрены в ряде профильных учреждений. В частности, систему навигационного управления используют в Наровлянском государственном колледже. Здесь будущие специалисты сельского хозяйства на практике осваивают технологии спутниковой навигации и управления сельскохозяйственной техникой.