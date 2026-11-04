Профсоюз помог молодому работнику получить более тысячи рублей положенных выплат

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой работник одной из организаций Гродненской области получил более 1,1 тыс. рублей выплат после вмешательства профсоюзного юриста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Во время плановой проверки правовой инспектор выявил, что работнику не выплатили положенные средства после возвращения на прежнее место работы по окончании срочной военной службы.
Законодательством предусмотрена единовременная выплата в размере не менее минимальной заработной платы. На сегодняшний день она составляет 858 руб. Кроме того, коллективным договором организации предусмотрена дополнительная материальная помощь в размере не менее пяти базовых величин.
После направления нанимателю представления о необходимости произвести выплаты, работник получил причитающиеся ему более 1,1 тыс. рублей.
В ФПБ напомнили, что такая поддержка предусмотрена для работников, которые возвращаются на прежнее место работы после прохождения срочной военной службы.-0-