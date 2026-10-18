18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 19 по 23 октября будет проходить основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия "Арсенал". Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Масштабная акция направлена на предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия. "Милиционеры проверят условия хранения гражданами зарегистрированных пистолетов, ружей, а также напомнят о мерах безопасности при обращении с ними. Особое внимание правоохранители уделят выявлению нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, разъяснению населению порядка их добровольной сдачи", - рассказали в ведомстве.
В МВД отметили, что с начала года из оборота изъяты более 370 единиц незарегистрированного оружия и около 51 тыс. боеприпасов различного калибра. Добровольно граждане сдали свыше 380 единиц оружия и около 68 тыс. боеприпасов.
Милиция напоминает, что от уголовной и административной ответственности полностью освобождаются граждане, добровольно передавшие в органы внутренних дел любое незаконно хранящееся оружие и боеприпасы.-0-
Общество
18 октября 2026, 12:33
Профилактическое комплексное спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Беларуси с 19 по 23 октября
Скриншот видео МВД
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